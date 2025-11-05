Агенты АТЕШ передали ВСУ информацию о расположении завода по производству российских калибров
Киев • УНН
Агенты "АТЕШ" и Тайной Организации Украинцев разведали завод "Северсталь Стальные Решения" в Орле, который производит сталь для ракет "Калибр" и другой военной техники. Собранные данные, включая координаты завода, переданы ВСУ для планирования ударов.
Партизаны "АТЕШ" и Тайной Организации Украинцев разведали завод в Орле, который производит сталь для ракет "Калибр". В частности, удалось разведать структуру производственных цепочек, пишет УНН со ссылкой на отчет АТЕШ.
Детали
Агенты нашего движения провели детальную разведку орловского завода "Северсталь Стальные Решения" — части крупнейшей металлургической корпорации россии, ПАО "Северсталь". Также благодаря работникам предприятия – этническим украинцам из Тайной Организации Украинцев – удалось установить структуру производственных цепочек
Отмечается, что предприятие выпускает броневые и судостроительные стали, которые используются для производства, ремонта или модернизации зенитно-ракетных систем, реактивных систем залпового огня, бронеавтомобилей, военных судов и ракет.
Кроме того, агенты движения сопротивления обнародовали координаты, по которым расположен завод. "Координаты объекта: 53.044020907, 36.163911485 (г. Орел, индустриальный парк "Орел", производственный комплекс ПАО "Северсталь")", - говорится в сообщении.
Произведенные "Северсталью" материалы используются при создании:
- ракет «Калибр»;
- бронетранспортеров БТР-82 и платформы «Бумеранг»;
- бронеавтомобилей «Тигр», «Волк», «Медведь», «Тайфун», «Дозор»;
- самоходных артиллерийских установок «Гиацинт», «Акация», «Мста-С»;
- реактивных систем залпового огня «Торнадо»;
- зенитных комплексов "Панцирь-С1", "Тор-М2", С-300В/ВМ;
- корпусов подводных лодок и фрегатов на заводах «Севмаш», «Янтарь», «Адмиралтейские верфи» — носителей ракет «Калибр».
Партизаны также сообщили, что завод в Орле играет стратегическую роль в обеспечении военной промышленности государства-агрессора. В связи с этим его уничтожение является критически важным.
Все собранные разведывательные данные переданы Силам обороны Украины для планирования ударов по объектам ВПК врага
Дополнение
Партизаны "АТЕШ" уничтожили важный узел связи на аэродроме в Ростове-на-Дону, парализовав координацию вражеской авиации.