ukenru
17:06 • 4736 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
15:51 • 11608 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
15:03 • 17077 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
13:23 • 23848 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
12:20 • 20965 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 21394 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32 • 29463 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Эксклюзив
5 ноября, 08:57 • 22557 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
5 ноября, 08:12 • 21407 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
5 ноября, 07:17 • 18400 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
Графики отключений электроэнергии
Агенты АТЕШ передали ВСУ информацию о расположении завода по производству российских калибров

Киев • УНН

 • 594 просмотра

Агенты "АТЕШ" и Тайной Организации Украинцев разведали завод "Северсталь Стальные Решения" в Орле, который производит сталь для ракет "Калибр" и другой военной техники. Собранные данные, включая координаты завода, переданы ВСУ для планирования ударов.

Агенты АТЕШ передали ВСУ информацию о расположении завода по производству российских калибров

Партизаны "АТЕШ" и Тайной Организации Украинцев разведали завод в Орле, который производит сталь для ракет "Калибр". В частности, удалось разведать структуру производственных цепочек, пишет УНН со ссылкой на отчет АТЕШ.

 Детали 

Агенты нашего движения провели детальную разведку орловского завода "Северсталь Стальные Решения" — части крупнейшей металлургической корпорации россии, ПАО "Северсталь". Также благодаря работникам предприятия – этническим украинцам из Тайной Организации Украинцев – удалось установить структуру производственных цепочек

- говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие выпускает броневые и судостроительные стали, которые используются для производства, ремонта или модернизации зенитно-ракетных систем, реактивных систем залпового огня, бронеавтомобилей, военных судов и ракет. 

"Глубокий тыл - это не безопасная зона": на курщине партизан "АТЕШ" уничтожил вышку связи04.11.25, 13:22 • 2582 просмотра

Кроме того, агенты движения сопротивления обнародовали координаты, по которым расположен завод. "Координаты объекта: 53.044020907, 36.163911485 (г. Орел, индустриальный парк "Орел", производственный комплекс ПАО "Северсталь")", - говорится в сообщении.

Произведенные "Северсталью" материалы используются при создании: 

  • ракет «Калибр»;
    • бронетранспортеров БТР-82 и платформы «Бумеранг»;
      • бронеавтомобилей «Тигр», «Волк», «Медведь», «Тайфун», «Дозор»;
        • самоходных артиллерийских установок «Гиацинт», «Акация», «Мста-С»;
          • реактивных систем залпового огня «Торнадо»;
            • зенитных комплексов "Панцирь-С1", "Тор-М2", С-300В/ВМ;
              • корпусов подводных лодок и фрегатов на заводах «Севмаш», «Янтарь», «Адмиралтейские верфи» — носителей ракет «Калибр».

                Партизаны также сообщили, что завод в Орле играет стратегическую роль в обеспечении военной промышленности государства-агрессора. В связи с этим его уничтожение является критически важным.

                Все собранные разведывательные данные переданы Силам обороны Украины для планирования ударов по объектам ВПК врага

                - добавили в АТЕШ.

                Дополнение

                 Партизаны "АТЕШ" уничтожили важный узел связи на аэродроме в Ростове-на-Дону, парализовав координацию вражеской авиации. 

                Павел Зинченко

                Война в Украине
                Война в Украине
                БМ-21 «Град»
                Ракетный комплекс "Тор
                Вооруженные силы Украины
                2С5 "Гиацинт-С