Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедури

ukenru
Ексклюзив
14:58 • 2304 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
13:59 • 9854 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
11:23 • 14070 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
09:48 • 33292 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
09:46 • 33464 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 37116 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 28898 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41 • 30061 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 29762 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 32887 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Вихід GTA VI знову відкладено7 листопада, 06:53 • 22942 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік7 листопада, 07:49 • 19349 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 26339 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 202509:56 • 14684 перегляди
Британія готує всі роди військ для здійснення операцій в Україні - The Guardian11:56 • 10970 перегляди
Публікації
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
14:58 • 2354 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
13:59 • 9942 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком13:34 • 7260 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
09:48 • 33327 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
09:46 • 33497 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Музикант
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Мирноград
Німеччина
Реклама
УНН Lite
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає11:01 • 8112 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 202509:56 • 14789 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 26445 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік7 листопада, 07:49 • 19451 перегляди
Вихід GTA VI знову відкладено7 листопада, 06:53 • 23038 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
МіГ-31
Опалення
Мі-8

Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедури

Київ • УНН

 • 9918 перегляди

Службова перевірка щодо тимчасово відстороненого голови Державної авіаційної служби Олександра Більчука триватиме триває значно довше стандартних. Кабмін детально вивчає факти передачі ремонтної документації вертольотів Ми-8МТ(МТВ) компанії, пов'язаній з російським оборонно-промисловим комплексом, що може свідчити про серйозні правопорушення.

Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедури

Службова перевірка щодо тимчасово відстороненого голови Державної авіаційної служби України Олександра Більчука триватиме до 10 листопада. Кабінет міністрів вже більш ніж 2 місяці скрупульозно вивчає всі факти та документацію стосовно його рішення про передачу ремонтної документації вертольотів Ми-8МТ(МТВ) компанії, повʼязаній з російським оборонно-промисловим комплексом, пише УНН

Зареєстрована в офшорній юрисдикції компанія AAL Group Ltd має прямий звʼязок з "Ростєхом" та, завдяки Олександру Більчуку, може отримати доступ до чутливої інформації щодо стану українських вертольотів Ми-8МТ(МТВ). Зазвичай подібні службові перевірки тривають до місяця. Однак, як зазначив у коментарі УНН суддя у відставці Олександр Ситник, у випадках, коли їх терміни подовжують – це може означати виявлення серйозних правопорушень. 

Якщо Кабмін продовжує службову перевірку – це може свідчити і про серйозні ознаки правопорушень, і про те, що треба більше часу на саму перевірку. Можливо, потрібен додатковий час для перевірки інших документів. Коли комісія, що проводить службову перевірку, вивчила всі можливі документи та факти – вона надає рекомендації подальших рішень 

– зазначив екссуддя Ситник.

Кабмін взяв овертайм на перевірку рішення Олександра Більчука, в якому можуть бути ознаки серйозного правопорушення. Адже, як УНН писав раніше, компанія викликає занепокоєння не тільки в України, а й США. Адже ще у 2024 році Транспортне командування Збройних сил США USTRANSCOM ветувало будь-яку співпрацю з компанією, визнавши її непридатною. 

Тож, рішення Олександра Більчука, фактично, є антидержавним й потребує ретельної перевірки правоохоронцями. Як зазначив юрист Олег Шрам, рішення Більчука створює ризики для національної безпеки України, що виходять за межі адміністративної помилки.

Якщо представники країни-агресора дійсно отримали доступ до чутливої інформації – то це питання ознак злочинів проти основ національної безпеки. Службове розслідування може стати підставою для початку кримінального провадження. Або ж кримінальне провадження може бути паралельно зі службовим розслідуванням 

– наголосив Шрам.

У причинах прийняття такого рішення Більчуком можлива корупційна складова. Як зазначив в ексклюзивному коментарі УНН політолог Сергій Шабовта – достатній рівень перевірки компанії на російський слід чи будь-яку іншу загрозу міг не цікавити чиновників, натомість в підписанні контракту могла бути грошова приманка чи будь-яка інша вигода. Завдяки якій небезпечна співпраця стала можливою. 

Я розумію, що це (підписання небезпечних контрактів з компаніями з російським слідом - ред.) абсолютно природній, на жаль, результат для наших чиновників і бізнесменів, які залучені до таких контрактів. Бо це обмежене коло людей, які, в першу чергу, рахують не корисні умови для держави, не прораховують можливі безпекові якісь моменти – вони заточені тільки на те, щоб здобути гроші 

– заявив Сергій Шабовта.

Ухвалення такого сумнівного рішення набуває ще більшої неоднозначності після перегляду декларацій Олександра Більчука, який протягом дев’яти років очолював Державну авіаційну службу України.

Фінансова історія Більчука демонструє стабільне зростання, яке складно пояснити лише його офіційною зарплатою. Аналіз декларацій чиновника формує доволі нетипову картину для родини, де чоловік – державний службовець, а дружина – викладач Київського фахового коледжу туризму та готельного господарства.

Уже на старті його керівництва Державіаслужбою, у 2016 році, сім’я володіла суттєвими активами: понад 200 тис. грн, 83 тис. доларів та близько 5 тис. євро готівкових заощаджень, двома квартирами (29,3 м² та 92,1 м²), гаражем (38,5 м²) і двома автомобілями – Volkswagen Tiguan (2011 р.в.) та Honda Jazz (2010 р.в.). За ринковими цінами тих років вартість таких авто становила щонайменше 23 тис. і 15 тис. доларів відповідно. Отже, навіть початковий рівень матеріального забезпечення родини суттєво перевищував типовий для посад державного службовця та викладача.

У подальшому, фінансові потоки родини підтримувалися зарплатою Більчука – в середньому на рівні 100 тис. грн і доходами його дружини – близько 17 тис. грн на місяць.

Однак саме операції з нерухомістю викликають головні запитання. У 2018 році родина продала меншу квартиру площею 29,3 м² за 694 843 грн (~25 тис. дол.), а вже у 2020-му придбала більшу – 47,4 м² за 1,35 млн грн (~50 тис. дол.). Таким чином, для нової покупки потрібно було додати приблизно 25 тис. доларів із заощаджень.

У 2021 році Більчук задекларував передачу 2 млн грн готівкою (~73 тис. дол.) своєму синові. Того ж року у декларації з’явився об’єкт незавершеного будівництва – квартира площею 65 м², власником якої був зазначений син Андрій, але вже у деклараціях за 2022–2024 роки про неї не згадується.

Не менш показовими є і придбання автомобілів. У 2019 році Honda Jazz замінили на Honda HR-V за 756 тис. грн (~26,4 тис. дол.), а Volkswagen Tiguan було продано за 285 тис. грн (~28,6 тис. дол.). Проте у 2024 році відбувається найбільш дивна угода: Більчук купує Infiniti Q50 2019 р.в. лише за 200 тис. грн (~5 тис. дол.), хоча, за даними AUTO.RIA, мінімальна ринкова вартість такого авто становила 15–16 тис. доларів.

Знайти подібне авто за третину ринкової ціни – удача, на яку годі сподіватися навіть найвезучішому покупцеві. Така розбіжність у вартості породжує обґрунтовані сумніви щодо реальної ціни угоди.

Водночас, попри витрати на житло, передачу великих сум сину та регулярні оновлення автопарку – задекларовані валютні заощадження родини Більчуків лише зростали. Така фінансова стабільність на тлі державної служби виглядає радше як феномен, що вимагає окремої уваги НАЗК і ретельної перевірки джерел походження коштів.

Лілія Подоляк

ПолітикаПублікації
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Олександр Більчук
Мі-8
Сполучені Штати Америки
Україна