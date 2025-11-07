ukenru
Эксклюзив
13:59 • 4566 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедуры
11:23 • 12281 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
09:48 • 30874 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
09:46 • 31354 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 36001 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 28517 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
7 ноября, 03:41 • 29830 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
7 ноября, 00:03 • 29640 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 32792 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 70767 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедуры

Киев • УНН

 • 4570 просмотра

Служебная проверка в отношении временно отстраненного главы Государственной авиационной службы Александра Бильчука длится значительно дольше стандартных. Кабмин детально изучает факты передачи ремонтной документации вертолетов Ми-8МТ(МТВ) компании, связанной с российским оборонно-промышленным комплексом, что может свидетельствовать о серьезных правонарушениях.

Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедуры

Служебная проверка в отношении временно отстраненного главы Государственной авиационной службы Украины Александра Бильчука продлится до 10 ноября. Кабинет министров уже более 2 месяцев скрупулезно изучает все факты и документацию относительно его решения о передаче ремонтной документации вертолетов Ми-8МТ(МТВ) компании, связанной с российским оборонно-промышленным комплексом, пишет УНН

Зарегистрированная в оффшорной юрисдикции компания AAL Group Ltd имеет прямую связь с "Ростехом" и, благодаря Александру Бильчуку, может получить доступ к чувствительной информации о состоянии украинских вертолетов Ми-8МТ(МТВ). Обычно подобные служебные проверки длятся до месяца. Однако, как отметил в комментарии УНН судья в отставке Александр Сытник, в случаях, когда их сроки продлевают – это может означать выявление серьезных правонарушений. 

Если Кабмин продолжает служебную проверку – это может свидетельствовать и о серьезных признаках правонарушений, и о том, что нужно больше времени на саму проверку. Возможно, требуется дополнительное время для проверки других документов. Когда комиссия, проводящая служебную проверку, изучила все возможные документы и факты – она дает рекомендации дальнейших решений 

– отметил экс-судья Сытник.

Кабмин взял овертайм на проверку решения Александра Бильчука, в котором могут быть признаки серьезного правонарушения. Ведь, как УНН писал ранее, компания вызывает беспокойство не только у Украины, но и у США. Ведь еще в 2024 году Транспортное командование Вооруженных сил США USTRANSCOM ветировало любое сотрудничество с компанией, признав ее непригодной. 

Поэтому решение Александра Бильчука, фактически, является антигосударственным и требует тщательной проверки правоохранителями. Как отметил юрист Олег Шрам, решение Бильчука создает риски для национальной безопасности Украины, выходящие за рамки административной ошибки.

Если представители страны-агрессора действительно получили доступ к чувствительной информации – то это вопрос признаков преступлений против основ национальной безопасности. Служебное расследование может стать основанием для начала уголовного производства. Или же уголовное производство может быть параллельно со служебным расследованием 

– подчеркнул Шрам.

В причинах принятия такого решения Бильчуком возможна коррупционная составляющая. Как отметил в эксклюзивном комментарии УНН политолог Сергей Шабовта – достаточный уровень проверки компании на российский след или любую другую угрозу мог не интересовать чиновников, зато в подписании контракта могла быть денежная приманка или любая другая выгода. Благодаря которой опасное сотрудничество стало возможным. 

Я понимаю, что это (подписание опасных контрактов с компаниями с российским следом - ред.) абсолютно естественный, к сожалению, результат для наших чиновников и бизнесменов, которые вовлечены в такие контракты. Потому что это ограниченный круг людей, которые, в первую очередь, считают не полезные условия для государства, не просчитывают возможные безопасные какие-то моменты – они заточены только на то, чтобы получить деньги 

– заявил Сергей Шабовта.

Принятие такого сомнительного решения приобретает еще большую неоднозначность после пересмотра деклараций Александра Бильчука, который в течение девяти лет возглавлял Государственную авиационную службу Украины.

Финансовая история Бильчука демонстрирует стабильный рост, который сложно объяснить только его официальной зарплатой. Анализ деклараций чиновника формирует довольно нетипичную картину для семьи, где муж – государственный служащий, а жена – преподаватель Киевского профессионального колледжа туризма и гостиничного хозяйства.

Уже на старте его руководства Госавиаслужбой, в 2016 году, семья владела существенными активами: более 200 тыс. грн, 83 тыс. долларов и около 5 тыс. евро наличных сбережений, двумя квартирами (29,3 м² и 92,1 м²), гаражом (38,5 м²) и двумя автомобилями – Volkswagen Tiguan (2011 г.в.) и Honda Jazz (2010 г.в.). По рыночным ценам тех лет стоимость таких авто составляла минимум 23 тыс. и 15 тыс. долларов соответственно. Таким образом, даже начальный уровень материального обеспечения семьи существенно превышал типичный для должностей государственного служащего и преподавателя.

В дальнейшем, финансовые потоки семьи поддерживались зарплатой Бильчука – в среднем на уровне 100 тыс. грн и доходами его жены – около 17 тыс. грн в месяц.

Однако именно операции с недвижимостью вызывают главные вопросы. В 2018 году семья продала меньшую квартиру площадью 29,3 м² за 694 843 грн (~25 тыс. долл.), а уже в 2020-м приобрела большую – 47,4 м² за 1,35 млн грн (~50 тыс. долл.). Таким образом, для новой покупки нужно было добавить примерно 25 тыс. долларов из сбережений.

В 2021 году Бильчук задекларировал передачу 2 млн грн наличными (~73 тыс. долл.) своему сыну. В том же году в декларации появился объект незавершенного строительства – квартира площадью 65 м², владельцем которой был указан сын Андрей, но уже в декларациях за 2022–2024 годы о ней не упоминается.

Не менее показательными являются и приобретения автомобилей. В 2019 году Honda Jazz заменили на Honda HR-V за 756 тыс. грн (~26,4 тыс. долл.), а Volkswagen Tiguan был продан за 285 тыс. грн (~28,6 тыс. долл.). Однако в 2024 году происходит наиболее странная сделка: Бильчук покупает Infiniti Q50 2019 г.в. всего за 200 тыс. грн (~5 тыс. долл.), хотя, по данным AUTO.RIA, минимальная рыночная стоимость такого авто составляла 15–16 тыс. долларов.

Найти подобное авто за треть рыночной цены – удача, на которую не стоит надеяться даже самому везучему покупателю. Такое расхождение в стоимости порождает обоснованные сомнения относительно реальной цены сделки.

В то же время, несмотря на расходы на жилье, передачу крупных сумм сыну и регулярные обновления автопарка – задекларированные валютные сбережения семьи Бильчуков только росли. Такая финансовая стабильность на фоне государственной службы выглядит скорее как феномен, требующий отдельного внимания НАПК и тщательной проверки источников происхождения средств.

Лилия Подоляк

