Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Киев • УНН
Инициатива Defence City призвана перезапустить оборонную промышленность, но авиационная отрасль, являющаяся драйвером экономики, учтена лишь частично. Для ее развития нужны отдельные целевые механизмы поддержки.
Новая инициатива Defence City призвана перезапустить оборонную промышленность и дать Украине преимущество в производстве и испытании оружия. Но эксперты предупреждают, что авиационная отрасль, способная поднять экономику на новую высоту, пока учтена лишь частично. Обладая уникальными характеристиками авиастроения – от создания самолетов и двигателей до модернизации и международных перевозок – украинская авиация может стать одним из главных драйверов инноваций и конкурентоспособности страны, но для этого нужны отдельные целевые механизмы поддержки, пишет УНН.
Детали
В Украине стартовала инициатива Defence City, призванная стать катализатором укрепления оборонно-промышленного комплекса. Как отметил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев, уникальное преимущество Украины заключается в возможности одновременно производить оружие и испытывать его в реальных условиях. Это, по его словам, повышает конкурентоспособность и стимулирует инновации.
Вместе с тем эксперты отмечают, что не все стратегические направления получили полноценную поддержку в рамках Defence City. В частности, авиационная отрасль – и как транспортная составляющая, и как высокотехнологичная промышленность – была учтена лишь частично, несмотря на то, что традиционно остается одним из сильнейших секторов украинской индустрии. Так, народный депутат Федор Вениславский отмечал, что Украина входит в десятку государств мира, способных полностью самостоятельно создавать самолеты, а разработки отечественных предприятий неоднократно доказывали свое преимущество над многими иностранными аналогами.
Экономист и авиационный эксперт, менеджер авиационного сектора Богдан Долинце объясняет, что сила украинского авиастроения заключается в комплексном производственном цикле – от создания самолетов до их обслуживания и модернизации.
"Эти функции Украина обеспечивает, в том числе и ключевые компоненты, такие как авиадвигателестроение. В отличие от россии, которая, например, не имеет собственного двигателестроения для гражданской авиации. Если же говорить о конкурентоспособности, то Украина входит в круг ведущих стран аэрокосмической отрасли благодаря тем технологиям, разработкам и базе, которую она имеет – как научно-технической, так и промышленной. И все это может стать мощным драйвером для развития экономики", – говорит Богдан Долинце.
Эксперт добавляет, что украинские авиатранспортные самолеты уникальны в своем сегменте, и это подтверждается не только характеристиками на бумаге, но и практикой рынка.
"Украина уже много лет является одним из основных исполнителей международных договоров на перевозки, в том числе и соглашений с международными организациями, такими как ООН, где уникальные характеристики наших самолетов используются даже в странах со слабо развитой авиационной инфраструктурой или отсутствием наземных мощностей для обслуживания той или иной авиатехники. И, конечно, они демонстрируют высокую надежность", – отмечает Богдан Долинце.
В то же время, чтобы сохранить высокий уровень и лидерские позиции украинской авиации в мире, необходима системная государственная поддержка. Она позволит удержать конкурентоспособность и в дальнейшем раскрывать уникальный потенциал авиастроения в условиях новой безопасности.
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?21.08.25, 17:24 • 53264 просмотра
Частичное включение авиационной отрасли в Defence City – позитивный шаг, однако Богдан Долинце подчеркивает: инициатива предусматривает лишь специальный налоговый режим и косвенную поддержку для всех участников. Для авиации же нужны дополнительные, более целевые механизмы, которые реально обеспечат развитие и укрепление отрасли. Среди примеров таких инструментов эксперт называет Государственную целевую научно-техническую программу развития авиационной промышленности.
Такие инструменты позволяют применять широкий спектр мер, направленных на поддержку и развитие авиастроительной отрасли. Они позволяют вводить налоговые режимы и предусматривать финансовые ресурсы, например, на модернизацию или создание новых производственных мощностей на авиапредприятиях
Относительно потери преференций для авиации с 2025 года, эксперт объясняет, что ранее за эти программы отвечало Министерство экономики. После создания Министерства стратегических отраслей промышленности они перешли в его компетенцию, но в связи с ликвидацией этого ведомства в дальнейшем могут снова вернуться в Минэкономики или же быть переданными вместе с другими функциями в Министерство обороны. Дальнейшую судьбу этих инструментов будут определять уже соответствующие органы власти.
Напомним
Авиаотрасль уже доказала, что даже в самых тяжелых условиях способна работать, модернизироваться и приносить результат. Льготы, действовавшие до 2025 года, показали свою эффективность – они давали возможность развиваться и одновременно обеспечивали ощутимые поступления в бюджет. Теперь, когда эти механизмы исчезли, предприятия держатся благодаря опыту и профессионализму людей, но их запас прочности не безграничен.
Глава Аэрокосмической ассоциации Украины Виктор Попов подчеркивает, что для сохранения и развития авиаотрасли необходимо принять новые программные документы с восстановлением налоговых преференций как минимум до 2035 года, расширением госзаказов, усилением финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и интеграцией украинского самолетостроения в европейские и мировые программы по созданию современной авиатехники.