Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City

Новая инициатива Defence City призвана перезапустить оборонную промышленность и дать Украине преимущество в производстве и испытании оружия. Но эксперты предупреждают, что авиационная отрасль, способная поднять экономику на новую высоту, пока учтена лишь частично. Обладая уникальными характеристиками авиастроения – от создания самолетов и двигателей до модернизации и международных перевозок – украинская авиация может стать одним из главных драйверов инноваций и конкурентоспособности страны, но для этого нужны отдельные целевые механизмы поддержки, пишет УНН.

Детали

В Украине стартовала инициатива Defence City, призванная стать катализатором укрепления оборонно-промышленного комплекса. Как отметил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев, уникальное преимущество Украины заключается в возможности одновременно производить оружие и испытывать его в реальных условиях. Это, по его словам, повышает конкурентоспособность и стимулирует инновации.

Вместе с тем эксперты отмечают, что не все стратегические направления получили полноценную поддержку в рамках Defence City. В частности, авиационная отрасль – и как транспортная составляющая, и как высокотехнологичная промышленность – была учтена лишь частично, несмотря на то, что традиционно остается одним из сильнейших секторов украинской индустрии. Так, народный депутат Федор Вениславский отмечал, что Украина входит в десятку государств мира, способных полностью самостоятельно создавать самолеты, а разработки отечественных предприятий неоднократно доказывали свое преимущество над многими иностранными аналогами.

Экономист и авиационный эксперт, менеджер авиационного сектора Богдан Долинце объясняет, что сила украинского авиастроения заключается в комплексном производственном цикле – от создания самолетов до их обслуживания и модернизации.

"Эти функции Украина обеспечивает, в том числе и ключевые компоненты, такие как авиадвигателестроение. В отличие от россии, которая, например, не имеет собственного двигателестроения для гражданской авиации. Если же говорить о конкурентоспособности, то Украина входит в круг ведущих стран аэрокосмической отрасли благодаря тем технологиям, разработкам и базе, которую она имеет – как научно-технической, так и промышленной. И все это может стать мощным драйвером для развития экономики", – говорит Богдан Долинце.

Эксперт добавляет, что украинские авиатранспортные самолеты уникальны в своем сегменте, и это подтверждается не только характеристиками на бумаге, но и практикой рынка.

"Украина уже много лет является одним из основных исполнителей международных договоров на перевозки, в том числе и соглашений с международными организациями, такими как ООН, где уникальные характеристики наших самолетов используются даже в странах со слабо развитой авиационной инфраструктурой или отсутствием наземных мощностей для обслуживания той или иной авиатехники. И, конечно, они демонстрируют высокую надежность", – отмечает Богдан Долинце.

В то же время, чтобы сохранить высокий уровень и лидерские позиции украинской авиации в мире, необходима системная государственная поддержка. Она позволит удержать конкурентоспособность и в дальнейшем раскрывать уникальный потенциал авиастроения в условиях новой безопасности.

Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?

Частичное включение авиационной отрасли в Defence City – позитивный шаг, однако Богдан Долинце подчеркивает: инициатива предусматривает лишь специальный налоговый режим и косвенную поддержку для всех участников. Для авиации же нужны дополнительные, более целевые механизмы, которые реально обеспечат развитие и укрепление отрасли. Среди примеров таких инструментов эксперт называет Государственную целевую научно-техническую программу развития авиационной промышленности.

Такие инструменты позволяют применять широкий спектр мер, направленных на поддержку и развитие авиастроительной отрасли. Они позволяют вводить налоговые режимы и предусматривать финансовые ресурсы, например, на модернизацию или создание новых производственных мощностей на авиапредприятиях – указал Богдан Долинце.

Относительно потери преференций для авиации с 2025 года, эксперт объясняет, что ранее за эти программы отвечало Министерство экономики. После создания Министерства стратегических отраслей промышленности они перешли в его компетенцию, но в связи с ликвидацией этого ведомства в дальнейшем могут снова вернуться в Минэкономики или же быть переданными вместе с другими функциями в Министерство обороны. Дальнейшую судьбу этих инструментов будут определять уже соответствующие органы власти.

Напомним

Авиаотрасль уже доказала, что даже в самых тяжелых условиях способна работать, модернизироваться и приносить результат. Льготы, действовавшие до 2025 года, показали свою эффективность – они давали возможность развиваться и одновременно обеспечивали ощутимые поступления в бюджет. Теперь, когда эти механизмы исчезли, предприятия держатся благодаря опыту и профессионализму людей, но их запас прочности не безграничен.

Глава Аэрокосмической ассоциации Украины Виктор Попов подчеркивает, что для сохранения и развития авиаотрасли необходимо принять новые программные документы с восстановлением налоговых преференций как минимум до 2035 года, расширением госзаказов, усилением финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и интеграцией украинского самолетостроения в европейские и мировые программы по созданию современной авиатехники.