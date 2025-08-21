$41.380.02
48.170.16
ukenru
14:24 • 130 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
12:55 • 3388 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
12:13 • 11755 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
11:27 • 7022 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
10:22 • 14403 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 36244 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 45485 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 48855 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 73170 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 179383 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.3м/с
40%
745мм
Популярные новости
Удар рф по Львову: известно о погибшем и двух пострадавших - ОВА21 августа, 05:08 • 12531 просмотра
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА21 августа, 05:21 • 53839 просмотра
Массированный удар рф по Львову: количество пострадавших увеличилось, показали последствияPhoto21 августа, 05:43 • 6414 просмотра
Ночной удар рф вызвал задержки восьми поездов более чем на час: список21 августа, 06:48 • 37834 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 40834 просмотра
публикации
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?14:24 • 132 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
12:13 • 11756 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 41141 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 91611 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 179383 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 53188 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 48769 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 48580 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 76419 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 91862 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Хранитель
Лекарственные средства
Нефть
Х-47М2 "Кинжал"

Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Верховная Рада приняла законопроекты о спецрежиме Defence City для ОПК. Авиационной отрасли частично учли предложения, в частности сниженный порог дохода для резидентства.

Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?

Верховная Рада во втором чтении приняла пакет законопроектов, запускающих спецрежим Defence City для ОПК. Авиационная отрасль накануне предоставляла предложения по резидентству и рассматривала новую инициативу как инструмент развития. Часть ее предложений учли, часть – нет. УНН проанализировал соответствующие решения и их значение для отечественного авиапрома.

Законопроекты Defence City приняты

Верховная Рада Украины во втором чтении поддержала пакет законопроектов, запускающий специальный правовой режим Defence City для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Новый механизм должен стать инструментом для стимулирования производства и привлечения инвестиций в стратегические отрасли.

Пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины сообщила, что Defence City предлагает:

  • Реестр резидентов Defence City, который ведет Министерство обороны, – вместо старого Перечня предприятий. Статус резидента гарантирует доступ к льготам и защищенности.
    • Гибкие финансовые требования: минимально 75% квалифицированного дохода (50% для самолетостроения), что открывает доступ к режиму широкому кругу предприятий.
      • Налоговая свобода, стимулирующая постоянное обновление: освобождение от налога на прибыль (при условии реинвестирования), а также от земельного, недвижимого и экологического налогов.
        • Упрощенные таможенные процедуры и контроль экспорта тяжелых товаров; особый валютный режим, определенный Нацбанком, для резидентов.
          • Добровольный подход к релокации, обеспечение максимального комфорта для бизнеса.

            Что с предложениями авиации?

            Украинское авиационное сообщество настаивало, чтобы в рамках инициативы были учтены интересы отрасли, ведь ее развитие неразрывно связано с ОПК. Авиационные предприятия обеспечивают техническую готовность воздушных судов Армейской авиации, Воздушных сил и других подразделений, ежедневно использующих авиацию в противостоянии с врагом. Они модернизируют вооружение, внедряют системы связи и обороны, производят комплектующие и обеспечивают техническую готовность самолетов и вертолетов, выполняющих боевые и эвакуационные задачи.

            Кроме того, как заявлял Президент Аэрокосмической ассоциации Украины Виктор Попов, авиационная отрасль является стратегически важной для государства – от завоевания международных рынков и экспорта технологий до сохранения многотысячного кадрового потенциала, формирования бюджетных поступлений и развития других ключевых направлений.

            Непосредственно перед финальным голосованием в Верховной Раде прозвучали призывы поддержать авиационную отрасль. Инициативу озвучил представитель фракции "Слуга народа" и глава подкомитета по государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций Федор Вениславский. Во время обсуждения он подчеркнул, что принимаемые законы имеют ключевое значение для самолетостроения – одной из наиболее чувствительных сфер украинской экономики. Депутат напомнил, что Украина входит в десятку стран мира, способных полностью самостоятельно производить самолеты, а разработки отечественных предприятий уже доказали свое преимущество в радиотехнических характеристиках над многими иностранными аналогами.

            В конце концов предложения авиации учли частично. Наряду с основными возможностями, которые открывает Defence City для всех участников инициативы, авиационная отрасль настаивала на включении в число резидентов субъектов самолетостроения, подпадающих под действие Закона "О развитии самолетостроительной промышленности", которые были определены Кабинетом Министров как критически важные для экономики. Эти предприятия, в частности, специализируются на производстве двигателей, комплектующих и технологий, которые одновременно применяются в военной и гражданской авиации. Полный перечень этих предприятий не включили, но разрешили резидентство для тех, у кого доля доходов от оборонного направления будет составлять не менее 50%. При этом для субъектов всех других отраслей промышленности соответствующий порог составляет минимально 75%.

            Вместе с тем авиации удалось добиться изъятия нормы, которая могла бы стать "скрытой бомбой" для всей оборонки: ранее предлагалось обязать компании в случае потери статуса резидента Defence City возмещать все налоги и штрафы за предыдущие годы. После обсуждений в парламенте ретроспективные санкции были изъяты.

            Отдельно рассматривалось предложение исключить ограничения по налоговой задолженности и просрочке выполнения оборонных контрактов. Речь шла о возможности включать в Перечень предприятия с налоговой задолженностью при условии ее погашения в течение трех лет, учитывая риски безопасности, обстрелы, релокацию, перебои в поставках и другие факторы, не зависящие от производителя. В финальном тексте этот критерий полностью не учли, однако его требования были частично смягчены.

            Несмотря на прогресс, ряд предложений авиационного сообщества не вошел в финальный текст закона. В частности, не были учтены инициативы по расширению оснований для включения предприятий в Перечень резидентов – предлагалось учитывать не только контракты Минобороны, но и международные договоры в сфере обороны и двойного назначения. Также отклонили предложение добавить к направлениям использования освобожденной от налогообложения прибыли финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по самолетостроению. Не была поддержана и идея установить отдельный порядок использования высвобожденных средств субъектами самолетостроения по решению Кабинета Министров Украины.

            Авиационная история продолжается – The next chapter is coming soon

            Defence City – необходимый старт, но чтобы "следующий раздел" развития украинской авиации был успешным, отрасли нужны целевые решения: долгосрочные налоговые и финансовые стимулы; модели поддержки полного индустриального цикла; финансовые инструменты и экспортная поддержка; а также другие механизмы по образцу европейских R&D-партнерств – кооперации, ускоряющей технологическое развитие.

            Тем более, несмотря на все сложности сегодняшнего дня, Украина имеет уникальные активы – линейку самолетов "Антонов" и технологические компетенции, которых нередко не хватает даже самым прогрессивным государствам. Задача государственной политики – не только сохранить эти преимущества, но и превратить их в серийное производство, экспорт, интеграцию в европейские цепочки поставок, высокую добавленную стоимость и новые рабочие места. Именно так действуют страны-лидеры – и так Украина сможет приумножить свои достижения.

            Лилия Подоляк

            ЭкономикаПолитикапубликации
            Виктор Попов
            Федор Вениславский
            Defence City
            Слуга народа
            Министерство обороны Украины
            Верховная Рада
            Военно-воздушные силы Украины
            Украина