Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?

Верховная Рада во втором чтении приняла пакет законопроектов, запускающих спецрежим Defence City для ОПК. Авиационная отрасль накануне предоставляла предложения по резидентству и рассматривала новую инициативу как инструмент развития. Часть ее предложений учли, часть – нет. УНН проанализировал соответствующие решения и их значение для отечественного авиапрома.

Законопроекты Defence City приняты

Верховная Рада Украины во втором чтении поддержала пакет законопроектов, запускающий специальный правовой режим Defence City для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Новый механизм должен стать инструментом для стимулирования производства и привлечения инвестиций в стратегические отрасли.

Пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины сообщила, что Defence City предлагает:

Реестр резидентов Defence City, который ведет Министерство обороны, – вместо старого Перечня предприятий. Статус резидента гарантирует доступ к льготам и защищенности.

Гибкие финансовые требования: минимально 75% квалифицированного дохода (50% для самолетостроения), что открывает доступ к режиму широкому кругу предприятий.

Налоговая свобода, стимулирующая постоянное обновление: освобождение от налога на прибыль (при условии реинвестирования), а также от земельного, недвижимого и экологического налогов.

Упрощенные таможенные процедуры и контроль экспорта тяжелых товаров; особый валютный режим, определенный Нацбанком, для резидентов.

Добровольный подход к релокации, обеспечение максимального комфорта для бизнеса.

Что с предложениями авиации?

Украинское авиационное сообщество настаивало, чтобы в рамках инициативы были учтены интересы отрасли, ведь ее развитие неразрывно связано с ОПК. Авиационные предприятия обеспечивают техническую готовность воздушных судов Армейской авиации, Воздушных сил и других подразделений, ежедневно использующих авиацию в противостоянии с врагом. Они модернизируют вооружение, внедряют системы связи и обороны, производят комплектующие и обеспечивают техническую готовность самолетов и вертолетов, выполняющих боевые и эвакуационные задачи.

Кроме того, как заявлял Президент Аэрокосмической ассоциации Украины Виктор Попов, авиационная отрасль является стратегически важной для государства – от завоевания международных рынков и экспорта технологий до сохранения многотысячного кадрового потенциала, формирования бюджетных поступлений и развития других ключевых направлений.

Непосредственно перед финальным голосованием в Верховной Раде прозвучали призывы поддержать авиационную отрасль. Инициативу озвучил представитель фракции "Слуга народа" и глава подкомитета по государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций Федор Вениславский. Во время обсуждения он подчеркнул, что принимаемые законы имеют ключевое значение для самолетостроения – одной из наиболее чувствительных сфер украинской экономики. Депутат напомнил, что Украина входит в десятку стран мира, способных полностью самостоятельно производить самолеты, а разработки отечественных предприятий уже доказали свое преимущество в радиотехнических характеристиках над многими иностранными аналогами.

В конце концов предложения авиации учли частично. Наряду с основными возможностями, которые открывает Defence City для всех участников инициативы, авиационная отрасль настаивала на включении в число резидентов субъектов самолетостроения, подпадающих под действие Закона "О развитии самолетостроительной промышленности", которые были определены Кабинетом Министров как критически важные для экономики. Эти предприятия, в частности, специализируются на производстве двигателей, комплектующих и технологий, которые одновременно применяются в военной и гражданской авиации. Полный перечень этих предприятий не включили, но разрешили резидентство для тех, у кого доля доходов от оборонного направления будет составлять не менее 50%. При этом для субъектов всех других отраслей промышленности соответствующий порог составляет минимально 75%.

Вместе с тем авиации удалось добиться изъятия нормы, которая могла бы стать "скрытой бомбой" для всей оборонки: ранее предлагалось обязать компании в случае потери статуса резидента Defence City возмещать все налоги и штрафы за предыдущие годы. После обсуждений в парламенте ретроспективные санкции были изъяты.

Отдельно рассматривалось предложение исключить ограничения по налоговой задолженности и просрочке выполнения оборонных контрактов. Речь шла о возможности включать в Перечень предприятия с налоговой задолженностью при условии ее погашения в течение трех лет, учитывая риски безопасности, обстрелы, релокацию, перебои в поставках и другие факторы, не зависящие от производителя. В финальном тексте этот критерий полностью не учли, однако его требования были частично смягчены.

Несмотря на прогресс, ряд предложений авиационного сообщества не вошел в финальный текст закона. В частности, не были учтены инициативы по расширению оснований для включения предприятий в Перечень резидентов – предлагалось учитывать не только контракты Минобороны, но и международные договоры в сфере обороны и двойного назначения. Также отклонили предложение добавить к направлениям использования освобожденной от налогообложения прибыли финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по самолетостроению. Не была поддержана и идея установить отдельный порядок использования высвобожденных средств субъектами самолетостроения по решению Кабинета Министров Украины.

Авиационная история продолжается – The next chapter is coming soon

Defence City – необходимый старт, но чтобы "следующий раздел" развития украинской авиации был успешным, отрасли нужны целевые решения: долгосрочные налоговые и финансовые стимулы; модели поддержки полного индустриального цикла; финансовые инструменты и экспортная поддержка; а также другие механизмы по образцу европейских R&D-партнерств – кооперации, ускоряющей технологическое развитие.

Тем более, несмотря на все сложности сегодняшнего дня, Украина имеет уникальные активы – линейку самолетов "Антонов" и технологические компетенции, которых нередко не хватает даже самым прогрессивным государствам. Задача государственной политики – не только сохранить эти преимущества, но и превратить их в серийное производство, экспорт, интеграцию в европейские цепочки поставок, высокую добавленную стоимость и новые рабочие места. Именно так действуют страны-лидеры – и так Украина сможет приумножить свои достижения.