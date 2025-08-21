Defence City стає реальністю: Верховна Рада ухвалила відповідні законопроєкти

Парламент у другому читанні та в цілому ухвалив два ключові законопроєкти, що відкривають шлях до створення Defence City − спеціального режиму розвитку оборонної промисловості з десятирічними податковими пільгами та спрощеними процедурами для підприємств галузі, пише УНН.

Деталі

За законопроєкт №13420 − про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу народні обранці віддали 260 голосів, за законопроєкт №13421 − про внесення зміни до розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу проголосували 258 депутатів.

Ідеться про 10-річні податкові пільги для резидентів Defence City. Замість Переліку підприємств оборонно-промислового комплексу створюється спеціальний Реєстр Defence City, який перебуватиме під управлінням Міністерства оборони. Для резидентів встановлюються чіткі правила: їхній статус, умови отримання та порядок контролю визначатимуться законом "Про національну безпеку України". При цьому частка кваліфікованого доходу резидента має становити від 75%, а для підприємств літакобудування − від 50%.

Інструменти підтримки резидентів Defence City передбачають надання податкових пільг, зокрема звільнення від податку на прибуток за умови його реінвестування, а також від земельного, нерухомого та екологічного податків. Для них діятимуть спрощені митні процедури та спрощений експортний контроль товарів військового призначення. Окрім того, Національний банк України зможе встановлювати особливості валютного нагляду, а держава забезпечуватиме підтримку релокації та підвищення безпеки виробничих потужностей.

"Це фундамент для розвитку українського оборонно-промислового комплексу, який не лише посилить обороноздатність держави, а й створить нові можливості для інвестицій, технологій та робочих місць", − прокоментував ухвалення законопроєктів Defence City член депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Окрім того, перед фінальним голосуванням із закликом підтримати авіацію до присутніх у залі ВРУ звернувся член депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Дуже важливі закони зараз розглядаємо, і мої поправки, як і поправки моїх колег, стосувалися дуже сенсетивної галузі української економіки, а саме – літакобудування", − зазначив під час обговорення у парламенті законопроєктів нардеп Федір Веніславський.

За словами парламентаря, у результаті довгих і складних перемовин, комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки врахував особливості літакобудувальної галузі в режимі Defence City.

"Україна на сьогодні входить у десятку країн світу, які можуть самостійно від нуля до повної готовності галузі виготовляти літаки. При чому багато розробок український засвідчили свою перевагу в радіотехнічних характеристиках над існуючими зарубіжними аналогами", − підкреслив Федір Веніславський.

Нагадаємо

Ще перед голосуванням у першому читанні пакету Defence City авіаційні асоціації наголошували, що резидентство в ініціативі є критично важливим для збереження та розвитку галузі. Адже з 2025 року авіабудування втратило податкові пільги та преференції, які протягом десятиліття забезпечували стабільну роботу й розвиток підприємств.

Для того, аби українська авіація могла й надалі існувати й розвиватися, виконувати свою частину роботи для забезпечення виконання оборонних завдань та зберігала робочі місця для понад 40 тисяч фахівців, Аерокосмічна асоціація України напрацювала свої пропозиції для врахування в Defence City. При цьому, президент асоціації Віктор Попов наголошував, що податкові стимули для галузі вже довели свою ефективність і мають бути відновлені через новий режим. Лише у 2017-2023 роках податкові преференції вивільнили для підприємств 9,3 млрд грн, тоді як держава отримала 22,9 млрд грн податкових надходжень − тобто на кожну гривню стимулів бюджет повертав у 2,5 раза більше.

Згодом правки до другого читання відповідних законопроєктів внесли народні депутати. Зокрема, авіаційну галузь підтримав член депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Федір Веніславський. Парламентар зазначав, що запропоновані кроки були важливими для збереження літакобудування України, яке є унікальним і конкурентноздатним навіть на міжнародному ринку. Окрім того, за словами нардепа, Україна за участі європейських та американських партнерів можуть заміщувати імпортні деталі, які колись постачалися з росії, і вивести на ринок унікальну техніку.

Додамо

Подані депутатами пропозиції були спрямовані на інтеграцію авіаційної галузі до Defence City та створення умов для її розвитку. Вони передбачали включення літакобудівних підприємств до переліку резидентів, врахування річного доходу та діяльності у сфері обслуговування авіатехніки, а також розширення переліку компаній ОПК, зокрема тих, що працюють на міжнародних контрактах. Пропонувалося запровадити гнучкіші умови доступу у воєнних умовах, поширити податкові пільги за умови реінвестування, надати митні преференції та гарантії для експорту, а вивільнені кошти спрямовувати на модернізацію й дослідження. Такі інструменти є звичною практикою у провідних країнах світу й особливо важливі для української авіації в умовах війни.