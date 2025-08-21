Defence City становится реальностью: Верховная Рада приняла соответствующие законопроекты

Парламент во втором чтении и в целом принял два ключевых законопроекта, открывающих путь к созданию Defence City − специального режима развития оборонной промышленности с десятилетними налоговыми льготами и упрощенными процедурами для предприятий отрасли, пишет УНН.

Детали

За законопроект №13420 − о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса народные избранники отдали 260 голосов, за законопроект №13421 − о внесении изменения в раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины относительно поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса проголосовали 258 депутатов.

Речь идет о 10-летних налоговых льготах для резидентов Defence City. Вместо Перечня предприятий оборонно-промышленного комплекса создается специальный Реестр Defence City, который будет находиться под управлением Министерства обороны. Для резидентов устанавливаются четкие правила: их статус, условия получения и порядок контроля будут определяться законом "О национальной безопасности Украины". При этом доля квалифицированного дохода резидента должна составлять от 75%, а для предприятий самолетостроения − от 50%.

Инструменты поддержки резидентов Defence City предусматривают предоставление налоговых льгот, в частности освобождение от налога на прибыль при условии его реинвестирования, а также от земельного, недвижимого и экологического налогов. Для них будут действовать упрощенные таможенные процедуры и упрощенный экспортный контроль товаров военного назначения. Кроме того, Национальный банк Украины сможет устанавливать особенности валютного надзора, а государство будет обеспечивать поддержку релокации и повышение безопасности производственных мощностей.

"Это фундамент для развития украинского оборонно-промышленного комплекса, который не только усилит обороноспособность государства, но и создаст новые возможности для инвестиций, технологий и рабочих мест", − прокомментировал принятие законопроектов Defence City член депутатской фракции политической партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Кроме того, перед финальным голосованием с призывом поддержать авиацию к присутствующим в зале ВРУ обратился член депутатской фракции политической партии "Слуга народа", председатель подкомитета по государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Очень важные законы сейчас рассматриваем, и мои поправки, как и поправки моих коллег, касались очень чувствительной отрасли украинской экономики, а именно – самолетостроения", − отметил во время обсуждения в парламенте законопроектов нардеп Федор Вениславский.

По словам парламентария, в результате долгих и сложных переговоров, комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки учел особенности самолетостроительной отрасли в режиме Defence City.

"Украина на сегодняшний день входит в десятку стран мира, которые могут самостоятельно от нуля до полной готовности отрасли производить самолеты. Причем многие разработки украинских засвидетельствовали свое преимущество в радиотехнических характеристиках над существующими зарубежными аналогами", − подчеркнул Федор Вениславский.

Напомним

Еще перед голосованием в первом чтении пакета Defence City авиационные ассоциации подчеркивали, что резидентство в инициативе является критически важным для сохранения и развития отрасли. Ведь с 2025 года авиастроение потеряло налоговые льготы и преференции, которые в течение десятилетия обеспечивали стабильную работу и развитие предприятий.

Для того, чтобы украинская авиация могла и дальше существовать и развиваться, выполнять свою часть работы для обеспечения выполнения оборонных задач и сохраняла рабочие места для более 40 тысяч специалистов, Аэрокосмическая ассоциация Украины разработала свои предложения для учета в Defence City. При этом, президент ассоциации Виктор Попов подчеркивал, что налоговые стимулы для отрасли уже доказали свою эффективность и должны быть восстановлены через новый режим. Только в 2017-2023 годах налоговые преференции высвободили для предприятий 9,3 млрд грн, тогда как государство получило 22,9 млрд грн налоговых поступлений − то есть на каждую гривну стимулов бюджет возвращал в 2,5 раза больше.

Впоследствии правки ко второму чтению соответствующих законопроектов внесли народные депутаты. В частности, авиационную отрасль поддержал член депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Федор Вениславский. Парламентарий отмечал, что предложенные шаги были важны для сохранения самолетостроения Украины, которое является уникальным и конкурентоспособным даже на международном рынке. Кроме того, по словам нардепа, Украина с участием европейских и американских партнеров могут замещать импортные детали, которые когда-то поставлялись из россии, и вывести на рынок уникальную технику.

Добавим

Поданные депутатами предложения были направлены на интеграцию авиационной отрасли в Defence City и создание условий для ее развития. Они предусматривали включение самолетостроительных предприятий в перечень резидентов, учет годового дохода и деятельности в сфере обслуживания авиатехники, а также расширение перечня компаний ОПК, в частности тех, что работают на международных контрактах. Предлагалось ввести более гибкие условия доступа в военных условиях, распространить налоговые льготы при условии реинвестирования, предоставить таможенные преференции и гарантии для экспорта, а высвобожденные средства направлять на модернизацию и исследования. Такие инструменты являются обычной практикой в ведущих странах мира и особенно важны для украинской авиации в условиях войны.