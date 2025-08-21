Defence City становится реальностью: Верховная Рада приняла соответствующие законопроекты

$41.380.02
48.170.16
ukenru
Эксклюзив
10:22 • 4592 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
07:38 • 21463 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
06:16 • 31881 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 35811 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 61688 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 158727 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 69430 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 129628 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 337905 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 103961 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.8м/с
39%
746мм
Популярные новости
Украина под массированным ночным ударом: взрывы в Киеве, Львове и Луцке21 августа, 01:48 • 59818 просмотра
Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома21 августа, 04:21 • 56527 просмотра
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА21 августа, 05:21 • 39027 просмотра
Ночной удар рф вызвал задержки восьми поездов более чем на час: список06:48 • 23145 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 15174 просмотра
публикации
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 15605 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 77065 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 158754 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 129645 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto20 августа, 08:14 • 337940 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Крым
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 45317 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 41431 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 41736 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 70067 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 85887 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
Нефть
Пистолет
Гривна

Defence City становится реальностью: Верховная Рада приняла соответствующие законопроекты

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Парламент принял законопроекты для Defence City.

Defence City становится реальностью: Верховная Рада приняла соответствующие законопроекты

Парламент во втором чтении и в целом принял два ключевых законопроекта, открывающих путь к созданию Defence City − специального режима развития оборонной промышленности с десятилетними налоговыми льготами и упрощенными процедурами для предприятий отрасли, пишет УНН.

Детали

За законопроект №13420 − о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса народные избранники отдали 260 голосов, за законопроект №13421 − о внесении изменения в раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины относительно поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса проголосовали 258 депутатов.

Речь идет о 10-летних налоговых льготах для резидентов Defence City. Вместо Перечня предприятий оборонно-промышленного комплекса создается специальный Реестр Defence City, который будет находиться под управлением Министерства обороны. Для резидентов устанавливаются четкие правила: их статус, условия получения и порядок контроля будут определяться законом "О национальной безопасности Украины". При этом доля квалифицированного дохода резидента должна составлять от 75%, а для предприятий самолетостроения − от 50%.

Инструменты поддержки резидентов Defence City предусматривают предоставление налоговых льгот, в частности освобождение от налога на прибыль при условии его реинвестирования, а также от земельного, недвижимого и экологического налогов. Для них будут действовать упрощенные таможенные процедуры и упрощенный экспортный контроль товаров военного назначения. Кроме того, Национальный банк Украины сможет устанавливать особенности валютного надзора, а государство будет обеспечивать поддержку релокации и повышение безопасности производственных мощностей.

"Это фундамент для развития украинского оборонно-промышленного комплекса, который не только усилит обороноспособность государства, но и создаст новые возможности для инвестиций, технологий и рабочих мест", − прокомментировал принятие законопроектов Defence City член депутатской фракции политической партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Кроме того, перед финальным голосованием с призывом поддержать авиацию к присутствующим в зале ВРУ обратился член депутатской фракции политической партии "Слуга народа", председатель подкомитета по государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Очень важные законы сейчас рассматриваем, и мои поправки, как и поправки моих коллег, касались очень чувствительной отрасли украинской экономики, а именно – самолетостроения", − отметил во время обсуждения в парламенте законопроектов нардеп Федор Вениславский.

По словам парламентария, в результате долгих и сложных переговоров, комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки учел особенности самолетостроительной отрасли в режиме Defence City.

"Украина на сегодняшний день входит в десятку стран мира, которые могут самостоятельно от нуля до полной готовности отрасли производить самолеты. Причем многие разработки украинских засвидетельствовали свое преимущество в радиотехнических характеристиках над существующими зарубежными аналогами", − подчеркнул Федор Вениславский.

Напомним

Еще перед голосованием в первом чтении пакета Defence City авиационные ассоциации подчеркивали, что резидентство в инициативе является критически важным для сохранения и развития отрасли. Ведь с 2025 года авиастроение потеряло налоговые льготы и преференции, которые в течение десятилетия обеспечивали стабильную работу и развитие предприятий.

Для того, чтобы украинская авиация могла и дальше существовать и развиваться, выполнять свою часть работы для обеспечения выполнения оборонных задач и сохраняла рабочие места для более 40 тысяч специалистов, Аэрокосмическая ассоциация Украины разработала свои предложения для учета в Defence City. При этом, президент ассоциации Виктор Попов подчеркивал, что налоговые стимулы для отрасли уже доказали свою эффективность и должны быть восстановлены через новый режим. Только в 2017-2023 годах налоговые преференции высвободили для предприятий 9,3 млрд грн, тогда как государство получило 22,9 млрд грн налоговых поступлений − то есть на каждую гривну стимулов бюджет возвращал в 2,5 раза больше.

Впоследствии правки ко второму чтению соответствующих законопроектов внесли народные депутаты. В частности, авиационную отрасль поддержал член депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Федор Вениславский. Парламентарий отмечал, что предложенные шаги были важны для сохранения самолетостроения Украины, которое является уникальным и конкурентоспособным даже на международном рынке. Кроме того, по словам нардепа, Украина с участием европейских и американских партнеров могут замещать импортные детали, которые когда-то поставлялись из россии, и вывести на рынок уникальную технику.

Добавим

Поданные депутатами предложения были направлены на интеграцию авиационной отрасли в Defence City и создание условий для ее развития. Они предусматривали включение самолетостроительных предприятий в перечень резидентов, учет годового дохода и деятельности в сфере обслуживания авиатехники, а также расширение перечня компаний ОПК, в частности тех, что работают на международных контрактах. Предлагалось ввести более гибкие условия доступа в военных условиях, распространить налоговые льготы при условии реинвестирования, предоставить таможенные преференции и гарантии для экспорта, а высвобожденные средства направлять на модернизацию и исследования. Такие инструменты являются обычной практикой в ведущих странах мира и особенно важны для украинской авиации в условиях войны.

Лилия Подоляк

ЭкономикаПолитика
Виктор Попов
Федор Вениславский
Defence City
Верховная Рада