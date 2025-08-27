Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки

Украинская авиационная промышленность сегодня работает в сверхсложных условиях – в стране закрыто небо, разрушена инфраструктура, а значительная часть высококвалифицированных специалистов воюет на фронте. Но несмотря на это, отрасль держалась благодаря профессионализму работников и государственной поддержке в виде налоговых и таможенных льгот, которые действовали до начала 2025 года. Именно они позволяли сохранять производственный потенциал, инвестировать в модернизацию и оставаться конкурентоспособными. Впрочем, с января этого года преференции отменены. УНН разбирался, что это означает на практике.

Как работали налоговые преференции для авиации

До 1 января 2025 года украинские авиастроительные предприятия работали в льготном режиме, они были освобождены от налога на прибыль (при условии реинвестиций в модернизацию и R&D), уплаты земельного налога, ввозной пошлины на комплектующие, а также от НДС – как на импорт товаров для нужд отрасли, так и на результаты научно-исследовательских работ. Отдельно действовала нулевая ставка НДС на продукцию и услуги, профинансированные из госбюджета.

На практике соответствующие льготы выполняли роль государственного инвестиционного механизма, направленного на развитие, научно-исследовательские и конструкторские работы, модернизацию производства, обновление материально-технической базы, поиск инновационных технологий, в конечном итоге – сохранение профессиональных кадров и инвестиции в подготовку новых специалистов. Фактически вместо прямых дотаций предприятия могли сохранять часть ресурсов и направлять их на развитие, а впоследствии они возвращались в бюджет в виде больших налоговых поступлений.

По словам президента Аэрокосмической ассоциации Украины Виктора Попова, в 2017–2023 годах ведущие предприятия отрасли инвестировали в модернизацию более 13,9 млрд грн – в полтора раза больше, чем получили налоговых льгот (9,3 млрд грн). За этот же период авиапредприятия уплатили в бюджет 22,9 млрд грн.

То есть механизм поддержки был слаженным и эффективным, что подтверждает как финансовая статистика, так и реализация инновационных проектов: разработка и запуск в производство новых модификаций авиационных двигателей, создание транспортного самолета Ан-178 с высоким уровнем локализации, разработка беспилотных летательных аппаратов нового поколения, внедрение технологий 3D-печати для изготовления сложных компонентов – и это далеко не весь перечень достижений.

Украинская авиация сегодня: между устойчивостью и рисками

После потери преференций в начале 2025 года авиапредприятия не остановили работу – благодаря устойчивости, профессионализму специалистов, накопленному опыту и внутренним резервам они адаптировались к условиям войны и продолжают выполнять свои задачи.

Как отмечает председатель Профсоюза работников авиастроения и машиностроения Украины Ярема Жугаевич, авиация в целом и авиастроение в частности играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности государства, ведь украинские предприятия способны поставлять армии конкурентную, сертифицированную и надежную технику.

Уникальность украинского авиапрома подтверждает и народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, отмечая, что Украина входит в десятку стран мира, способных полностью самостоятельно производить самолеты, а разработки отечественных предприятий уже доказали превосходство в радиотехнических характеристиках над многими иностранными аналогами.

Кроме того, важной составляющей остается расширение присутствия на международных рынках, что обеспечивает дополнительные поступления в бюджет Украины. Как отмечает старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Ирина Коссе, международный рынок является шансом для украинской авиации. Показателен тот факт, что Украина вытеснила россиян из 43% сегмента выполнения гуманитарных миссий для ООН – это свидетельствует не только о политическом факторе, но и о реальной конкурентоспособности украинских авиакомпаний.

Впрочем, отсутствие системной государственной поддержки создает серьезные риски. Предприятия работают на пределе возможностей, откладывают инвестиционные программы и постепенно исчерпывают ресурсы. Сколько еще продлится такая ситуация без нового механизма поддержки – открытый вопрос, ведь чем дольше он отсутствует, тем большей становится угроза потери конкурентных позиций, технологий и кадров.

Решения нужны уже сегодня

Авиационные предприятия стремились к включению в инициативу Defence City, и часть их предложений власти учли. Для авиаотрасли установили более низкий порог оборонного дохода – 50% вместо 75%, как для других секторов. Это четкий сигнал, что государство признает стратегическое значение авиапрома. Участники Defence City действительно смогут пользоваться налоговыми и таможенными льготами в рамках новой программы. Но для действительно реального и ощутимого развития авиация нуждается не только в общих правилах, но и в индивидуальных инструментах поддержки, которые ранее доказали свою эффективность и позволяли сохранять конкурентоспособность отрасли.

Глава Аэрокосмической ассоциации Украины Виктор Попов отмечает, что для сохранения и развития авиаотрасли необходимо принять новые программные документы с восстановлением налоговых преференций как минимум до 2035 года, расширением госзаказов, усилением финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и интеграцией украинского самолетостроения в европейские и мировые программы по созданию современной авиатехники.

В свою очередь народный депутат Федор Вениславский отметил, что дальнейшие компромиссные решения в сфере авиастроения должны сочетать интересы государства, территориальных общин и предприятий отрасли, чтобы создать условия для ее развития как прогрессивной и конкурентоспособной на международном уровне.

Таким образом, украинская авиация – это история не только о заводах и технике, а о способности страны держать высоту даже тогда, когда мир кажется ограниченным закрытым небом. Авиаотрасль уже доказала, что даже в самых тяжелых условиях способна работать, модернизироваться и приносить результат. Льготы, действовавшие до 2025 года, показали свою эффективность – они давали возможность развиваться и одновременно обеспечивали ощутимые поступления в бюджет. Теперь, когда эти механизмы исчезли, предприятия держатся благодаря опыту и профессионализму людей, но их запас прочности не безграничен. Будущее отрасли зависит от того, сможет ли государство предложить новые инструменты поддержки, чтобы сохранить уникальные возможности и не потерять позиций, которые шаг за шагом достигались годами.