Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки

$41.400.03
48.270.21
ukenru
12:47 • 26283 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 23848 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
12:09 • 7954 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
11:13 • 23623 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 24402 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 30852 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 74756 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 72586 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 108932 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 77546 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.6м/с
39%
752мм
Популярные новости
Президент Финляндии призывает бить по российской военной машине27 августа, 05:54 • 44871 просмотра
Ливан представит план по разоружению "Хезболлы" уже на этой неделе - Reuters27 августа, 06:24 • 42791 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 53888 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 26436 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto09:48 • 24816 просмотра
публикации
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки15:18 • 4 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет15:01 • 682 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать12:47 • 26286 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 74763 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 86716 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Джордж Сорос
Биньямин Нетаньяху
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Европа
Румыния
Реклама
УНН Lite
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений12:36 • 14606 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto09:48 • 25128 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 26759 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 54648 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 32233 просмотра
Актуальное
Нефть
Дія (сервис)
Facebook
COVID-19
SpaceX Starship

Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Украинская авиационная промышленность, несмотря на отмену налоговых льгот с начала 2025 года, продолжает работать. Отрасль нуждается в новых инструментах поддержки для сохранения конкурентоспособности и развития.

Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки

Украинская авиационная промышленность сегодня работает в сверхсложных условиях – в стране закрыто небо, разрушена инфраструктура, а значительная часть высококвалифицированных специалистов воюет на фронте. Но несмотря на это, отрасль держалась благодаря профессионализму работников и государственной поддержке в виде налоговых и таможенных льгот, которые действовали до начала 2025 года. Именно они позволяли сохранять производственный потенциал, инвестировать в модернизацию и оставаться конкурентоспособными. Впрочем, с января этого года преференции отменены. УНН разбирался, что это означает на практике.

Как работали налоговые преференции для авиации

До 1 января 2025 года украинские авиастроительные предприятия работали в льготном режиме, они были освобождены от налога на прибыль (при условии реинвестиций в модернизацию и R&D), уплаты земельного налога, ввозной пошлины на комплектующие, а также от НДС – как на импорт товаров для нужд отрасли, так и на результаты научно-исследовательских работ. Отдельно действовала нулевая ставка НДС на продукцию и услуги, профинансированные из госбюджета.

На практике соответствующие льготы выполняли роль государственного инвестиционного механизма, направленного на развитие, научно-исследовательские и конструкторские работы, модернизацию производства, обновление материально-технической базы, поиск инновационных технологий, в конечном итоге – сохранение профессиональных кадров и инвестиции в подготовку новых специалистов. Фактически вместо прямых дотаций предприятия могли сохранять часть ресурсов и направлять их на развитие, а впоследствии они возвращались в бюджет в виде больших налоговых поступлений.

По словам президента Аэрокосмической ассоциации Украины Виктора Попова, в 2017–2023 годах ведущие предприятия отрасли инвестировали в модернизацию более 13,9 млрд грн – в полтора раза больше, чем получили налоговых льгот (9,3 млрд грн). За этот же период авиапредприятия уплатили в бюджет 22,9 млрд грн.

То есть механизм поддержки был слаженным и эффективным, что подтверждает как финансовая статистика, так и реализация инновационных проектов: разработка и запуск в производство новых модификаций авиационных двигателей, создание транспортного самолета Ан-178 с высоким уровнем локализации, разработка беспилотных летательных аппаратов нового поколения, внедрение технологий 3D-печати для изготовления сложных компонентов – и это далеко не весь перечень достижений.

Украинская авиация сегодня: между устойчивостью и рисками

После потери преференций в начале 2025 года авиапредприятия не остановили работу – благодаря устойчивости, профессионализму специалистов, накопленному опыту и внутренним резервам они адаптировались к условиям войны и продолжают выполнять свои задачи.

Как отмечает председатель Профсоюза работников авиастроения и машиностроения Украины Ярема Жугаевич, авиация в целом и авиастроение в частности играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности государства, ведь украинские предприятия способны поставлять армии конкурентную, сертифицированную и надежную технику.

Уникальность украинского авиапрома подтверждает и народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, отмечая, что Украина входит в десятку стран мира, способных полностью самостоятельно производить самолеты, а разработки отечественных предприятий уже доказали превосходство в радиотехнических характеристиках над многими иностранными аналогами.

Кроме того, важной составляющей остается расширение присутствия на международных рынках, что обеспечивает дополнительные поступления в бюджет Украины. Как отмечает старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Ирина Коссе, международный рынок является шансом для украинской авиации. Показателен тот факт, что Украина вытеснила россиян из 43% сегмента выполнения гуманитарных миссий для ООН – это свидетельствует не только о политическом факторе, но и о реальной конкурентоспособности украинских авиакомпаний.

Впрочем, отсутствие системной государственной поддержки создает серьезные риски. Предприятия работают на пределе возможностей, откладывают инвестиционные программы и постепенно исчерпывают ресурсы. Сколько еще продлится такая ситуация без нового механизма поддержки – открытый вопрос, ведь чем дольше он отсутствует, тем большей становится угроза потери конкурентных позиций, технологий и кадров.

Решения нужны уже сегодня

Авиационные предприятия стремились к включению в инициативу Defence City, и часть их предложений власти учли. Для авиаотрасли установили более низкий порог оборонного дохода – 50% вместо 75%, как для других секторов. Это четкий сигнал, что государство признает стратегическое значение авиапрома. Участники Defence City действительно смогут пользоваться налоговыми и таможенными льготами в рамках новой программы. Но для действительно реального и ощутимого развития авиация нуждается не только в общих правилах, но и в индивидуальных инструментах поддержки, которые ранее доказали свою эффективность и позволяли сохранять конкурентоспособность отрасли.

Глава Аэрокосмической ассоциации Украины Виктор Попов отмечает, что для сохранения и развития авиаотрасли необходимо принять новые программные документы с восстановлением налоговых преференций как минимум до 2035 года, расширением госзаказов, усилением финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и интеграцией украинского самолетостроения в европейские и мировые программы по созданию современной авиатехники.

В свою очередь народный депутат Федор Вениславский отметил, что дальнейшие компромиссные решения в сфере авиастроения должны сочетать интересы государства, территориальных общин и предприятий отрасли, чтобы создать условия для ее развития как прогрессивной и конкурентоспособной на международном уровне.

Таким образом, украинская авиация – это история не только о заводах и технике, а о способности страны держать высоту даже тогда, когда мир кажется ограниченным закрытым небом. Авиаотрасль уже доказала, что даже в самых тяжелых условиях способна работать, модернизироваться и приносить результат. Льготы, действовавшие до 2025 года, показали свою эффективность – они давали возможность развиваться и одновременно обеспечивали ощутимые поступления в бюджет. Теперь, когда эти механизмы исчезли, предприятия держатся благодаря опыту и профессионализму людей, но их запас прочности не безграничен. Будущее отрасли зависит от того, сможет ли государство предложить новые инструменты поддержки, чтобы сохранить уникальные возможности и не потерять позиций, которые шаг за шагом достигались годами.

Лилия Подоляк

ЭкономикаТехнологиипубликации
Федор Вениславский
Defence City
Верховная Рада
Организация Объединенных Наций
Украина