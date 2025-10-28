$42.070.07
Эксклюзив
09:42 • 1696 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:30 • 4680 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
09:24 • 5480 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
09:16 • 6642 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
08:00 • 10272 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 20034 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
07:00 • 18856 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
06:38 • 12529 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 47372 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 69610 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф

Киев • УНН

 • 1898 просмотра

Эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф.

Передача критически важной ремонтной документации для вертолетов Ми-8МТ(МТВ) иностранной компании, с "российским следом", стала одним из самых опасных решений в сфере авиации за последние годы. Как обезопасить Украину и стоит ли вводить санкции против компании со скрытыми связями с рф, разбирался УНН

В августе 2025 года Государственная авиационная служба Украины предоставила компании AAL Group Ltd (ОАЭ) право на сопровождение ремонтной документации для вертолетов Ми-8МТ(МТВ). После публичных заявлений о возможных связях AAL Group с российским ВПК, а также учитывая документально подтвержденный статус компании как "непригодного поставщика" в перечне Unsuitable Vendor List, Командования транспорта ВС США (USTRANSCOM) от 28 мая 2024 года, правительство временно отстранило главу ГАСУ Александра Бильчука и начало служебное расследование, которое продлится до 10 ноября. Но несмотря на это, компания с "российским следом" AAL Group Ltd до сих пор имеет доступ к ремонтной документации украинских Ми-8МТ(МТВ).

Отметим, признание компании "unsuitable" осуществляется в соответствии с инструкцией USTRANSCOM 5200.05 (Foreign Entity Vetting), которая предусматривает оценку таких факторов, как: риски безопасности, непрозрачная структура собственности, потенциальные связи с оборонно-промышленными структурами государств-противников, санкционные риски и нарушения комплаенса. 

А о том, что AAL Group Ltd зарегистрирована в ОАЭ, имеет прямые связи с российским концерном "Ростех", а часть ее топ-менеджмента имеет российские паспорта, в начале сентября с трибуны Верховной Рады заявил нардеп, член комитета по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский.

"Государственная авиационная служба Украины предоставила право на сопровождение ремонтной документации вертолетов типа Ми-8МТ(МТВ) компании AAL Group Ltd. Это решение ставит под угрозу эксплуатацию Ми-8МТ(МТВ) всеми составляющими сектора безопасности и обороны. По моей информации, конечными бенефициарами AAL Group Ltd является компания "Вертолеты России". И многие работники высшего уровня управления этой компании имеют российские паспорта", – заявил Федор Вениславский.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что, чтобы подобных ситуаций больше не случалось, украинскому правительству необходимо определить четкие критерии отбора для компаний, которым будет предоставляться доступ к чувствительной информации. 

"Правительством должны быть наработаны четкие критерии надежности компании. Должна быть полностью прозрачная процедура отбора компании. Чтобы было видно всю историю компании, ее конечного бенефициара. И соответственно, кто не подпадает под эти критерии, кто не предоставляет необходимую информацию – его не пропускают. Тогда не будет таких ситуаций, как сегодня", – прокомментировал Жданов.

Кроме того, важно, чтобы компании проверялись на внесение в так называемые "black list" другими странами. В таком случае сотрудничество с AAL Group Ltd сразу же стало бы невозможным, ведь еще в 2024 году Транспортное командование Вооруженных сил США (USTRANSCOM) признало компанию с "российским следом" непригодной для сотрудничества, ссылаясь на риски безопасности и непрозрачную структуру собственности.

Похожего мнения придерживается и политолог Тарас Загородний. Он считает, что СБУ должна тщательно проверять компании, которые получают доступ к чувствительной информации, ведь это может создать прямую угрозу утечки данных к российским спецслужбам.

"Это вопрос контрразведывательной деятельности. Это СБУ должна работать. То есть, должен быть порядок получения информации, для того, чтобы четко понимать: может ли быть разглашена эта информация, как она будет влиять на национальную безопасность. Есть ли альтернативы, есть ли более надежные партнеры, которые могут это сделать. Надо искать чистых, надежных партнеров", – заявил Тарас Загородний.

Поэтому, пока компания AAL Group Ltd продолжает иметь доступ к ремонтной документации украинских вертолетов Ми-8МТ(МТВ), это создает прямой риск для обороноспособности Украины. Именно поэтому кейс AAL должен стать отправной точкой для обновления государственных процедур доступа к чувствительной авиационной информации: прозрачный отбор подрядчиков, проверка санкционных и ведомственных "black lists", обязательное раскрытие конечных бенефициаров и повторные аудит-проверки - это не бюрократия, а элементы безопасности, которые должны сопровождаться публичной оценкой рисков и ответами на ключевые вопросы общества, чтобы чувствительные данные оставались под контролем и работали на обороноспособность, а не против нее. 

Лилия Подоляк

Политикапубликации
Техника
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Александр Бильчук
Жданов Олег
Федор Вениславский
Служба безопасности Украины
Верховная Рада
Ми-8
Объединенные Арабские Эмираты
Украина