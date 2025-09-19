Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристы

Правоохранительные органы должны инициировать открытие уголовного производства в связи с передачей главой Государственной авиационной службы Александром Бильчуком сопровождения ремонтной документации вертолетов Ми-8МТ(МТВ) иностранной компании, имеющей связи с российским ОПК, так как это создает угрозу утечки чувствительной информации во время войны. Такого мнения придерживаются опрошенные УНН юристы.

Что не так с решением Бильчука?

В начале августа Государственная авиационная служба Украины под руководством Александра Бильчука отчиталась о якобы успешном решении вопроса по сопровождению ремонтной документации вертолетов типа Ми-8МТ(МТВ) благодаря определению компании, которая будет иметь право этим заниматься. Ведомство название компании не указало.

Впоследствии выяснилось, что речь идет о AAL Group Ltd, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, в Sharjah Airport International Free (SAIF) Zone – то есть иностранной компании, функционирующей в офшорной юрисдикции. По словам члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, конечными бенефициарами AAL Group Ltd является компания "Вертолеты России", входящая в состав государственного оборонного концерна "Ростех". По данным нардепа, многие работники высшего уровня управления этой компании имеют российские паспорта.

Как пояснили в "Укроборонпроме", решение Бильчука о передаче сопровождения ремонтной документации украинских вертолетов компании, которая может быть связана с российским ОПК, может иметь ряд негативных последствий. Среди них в частности утечка чувствительной информации о состоянии предприятий и авиационной техники в условиях военного времени, которая является ценной для врага. Кроме того, это может привести к снижению контроля качества ремонтных работ и потере украинскими оборонными предприятиями части прибыли и ключевых заказчиков.

В "Укроборонпроме" уже призвали Государственную авиационную службу пересмотреть решение и отдать сопровождение этой важной документации украинской компании.

Стоит отметить, что в Украине есть сертифицированные отечественные компании с соответствующими компетенциями, которые еще с 2014 года осуществляют техническое обслуживание и ремонт вертолетов Ми-8 и внесены в государственные реестры поставщиков услуг. Однако Бильчук почему-то отдал предпочтение именно иностранной компании.

Реакция правительства

После огласки в СМИ, правительство временно отстранило Бильчука от должности и назначило служебное расследование, оно продолжится до 30 октября.

Как объясняют юристы, временное отстранение руководителя госслужбы – это превентивная мера для проверки фактов.

"Отстранение от должности – это временная мера, которая направлена на то, чтобы в течение двух месяцев лицо не могло использовать свое служебное положение и помешать следствию установить объективные обстоятельства, истребовать изъять документы и т.д.", - отметил бывший заместитель председателя Государственного бюро расследований, юрист Александр Бабиков.

Необходимое расследование правоохранителей

Однако служебной проверки в конкретно этом случае, по мнению юристов, недостаточно, ведь речь может идти о решении, которое угрожает национальной безопасности страны.

"Если речь идет о передаче документации компании с "российским следом", то сам по себе факт передачи может стать основанием для дисциплинарных мер и даже для инициирования уголовного производства, но для этого нужны конкретные доказательства: что именно передавалось, была ли информация защищена режимом доступа, нарушены ли установленные процедуры или имеются запреты. Политического отстранения недостаточно для окончательного решения - нужны результаты служебной проверки и, при необходимости, выводы правоохранителей", - убежден Дмитрий Касьяненко.

Инициировать открытие уголовного производства против Бильчука может также правительство по результатам служебного расследования, например, передать материалы Службе безопасности Украины.

"Нарушение служебных обязанностей или совершение действий, которые создают реальную угрозу национальной безопасности, дает основания для начала служебной проверки и применения дисциплинарных мер в соответствии с Законом Украины "О государственной службе", одновременно, если в действиях должностного лица есть признаки уголовного правонарушения, это подпадает под Уголовный кодекс Украины в частности ст. 111 (государственная измена), ст. 114 (шпионаж) и является основанием для уголовного производства и инициирования отстранения на период следствия", - отметил Дмитрий Касьяненко.

Бывший заместитель генерального прокурора, юрист Алексей Баганец также не исключает, что в действиях Александра Бильчука могут быть признаки государственной измены.

"Пожалуй, если служебное расследование проводят, значит, уже там какие-то основания для этого были, и поэтому, конечно, надо ждать решения от уполномоченных органов. А так, конечно, без их изучения, без этих материалов трудно сказать, какой здесь будет состав преступления", - добавил Алексей Баганец.

Кто такой Бильчук

Александр Бильчук − 47-летний киевлянин, женат на Татьяне Бильчук; вместе воспитывают сына Андрея и дочь Софию. В 2000 году он окончил Киевский международный университет гражданской авиации. После учебы работал в Государственном департаменте авиационного транспорта, впоследствии − в Государственной службе по надзору за обеспечением безопасности авиации и Государственной авиационной администрации.

С 2011 года его карьера связана с Госавиаслужбой: сначала – на должностях в департаменте летной годности воздушных судов и сертификации типа, а в марте 2016-го Александр Бильчук возглавил ведомство и с тех пор руководил им девять лет. Впрочем за этот период Госавиаслужбу трудно отнести к лидерам изменений, тогда как финансовое состояние ее руководителя демонстрирует устойчивый рост.

Стоит отметить, что до начала работы в Госавиаслужбе Александр Бильчук работал в государственных учреждениях, а его жена Татьяна – преподаватель высшей категории Киевского профессионального колледжа туризма и гостиничного хозяйства.

В 2016 году – первый год Бильчука на посту Председателя Госавиаслужбы, семья уже владела довольно ощутимыми активами: более 200 тыс. грн, 83 тыс. USD и около 5 тыс. EUR сбережений, две квартиры (29,3 м² и 92,1 м²), гараж (38,5 м²) и два автомобиля – Volkswagen Tiguan (2011 г.в.) и Honda Jazz (2010 г.в.). В декларации не указана стоимость автомобилей, однако год приобретения семьей права собственности на них совпадает с годом выпуска авто. По данным открытых источников, тогда цена моделей составляла не менее 23 тыс. и 15 тыс. USD соответственно.

Фактически активы супругов значительно превышали типичный уровень обеспеченности для семьи государственного служащего и преподавателя.

В течение следующих лет согласно поданным декларациям Александр Бильчук в среднем получал заработную плату в размере около 1,27 млн. грн/год, его жена Татьяна − в среднем 205 тыс. грн/год.

Рассмотрим операции с недвижимым имуществом. В 2018 году квартира площадью 29,3 м² была продана за 694 843 грн (≈25 тыс. USD по среднему курсу НБУ того года). В июне 2020 года приобретена квартира площадью 47,4 м² за 1 352 628 грн (≈50 тыс. USD по курсу НБУ). Фактически для приобретения новой квартиры после продажи меньшей нужно было доложить из имеющихся сбережений около 25 тыс. USD.

Кроме того, в 2021 году Бильчук задекларировал передачу сыну наличных средств в сумме 2 млн грн (≈73 тыс. USD по среднему курсу НБУ того года). И в этом же году в декларации промелькнула квартира на 65 м², как объект, не принятый в эксплуатацию, владельцем которого значился сын Александра Бильчука − Андрей. Во всех последующих декларациях отца за 2022-2024 годы о ней больше не упоминается.

Операции с движимым имуществом тоже довольно интересны. Honda Jazz 2010 г.в., которой владела семья Бильчуков в июне 2019 года заменили на новую Honda HR-V (756 тыс. грн и ≈26,4 тыс. USD по курсу НБУ на дату покупки авто). Впоследствии продали и Volkswagen Tiguan 2011 г.в. (285 тыс. ≈28,6 тыс. USD по курсу НБУ на дату продажи авто). А уже в 2024 году Александр Бильчук приобрел Infiniti Q50 2019 г.в. за 200 тыс. грн (≈5 тыс. USD по курсу НБУ на дату покупки авто). При этом, по данным платформы "AUTO.RIA" рыночная цена такого авто, в зависимости от состояния и технических характеристик, по самым низким оценкам стартовала от 15-16 тыс. USD.

Процессы купли-продажи автомобилей и квартир у семьи Бильчуков выглядят несколько странно. Ведь найти авто, которое на рынке стоит 15 тысяч долларов, а приобрести его за 5 тысяч − удача, которая выпадает далеко не каждому. В то же время можно предположить, что эти сделки балансировались за счет имеющихся на старте сбережений. В таком случае финансовая "подушка безопасности" должна была бы постепенно уменьшаться − именно так подумало бы большинство из нас. Однако в случае семьи Бильчуков ситуация выглядит противоположной: даже официально задекларированные сбережения в долларах и евро за годы руководства Госавиаслужбой Александром Бильчуком не уменьшились, а наоборот − росли.

Вместо выводов

История с передачей Бильчуком сопровождения ремонтной документации стратегических для обороны Украины вертолетов иностранной компании с российским следом выходит далеко за рамки обычной служебной халатности. Когда речь идет о потенциальных рисках для национальной безопасности в военное время, очевидно необходимо вмешательство в ситуацию правоохранителей. Временное отстранение не может стать окончательным решением, ведь общество ожидает прозрачной проверки, четких ответов и юридической квалификации действий Бильчука. Только таким образом можно гарантировать, что государственные интересы и безопасность страны будут стоять выше персоны.