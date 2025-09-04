$41.370.01
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – Вениславский

Киев • УНН

 • 2270 просмотра

Народный депутат Федор Вениславский заявил, что многие сотрудники AAL Group Ltd, сопровождающей ремонтную документацию вертолетов Ми-8МТ(МТВ), имеют российские паспорта, а конечным бенефициаром является российский холдинг. Это решение Госавиаслужбы остается в силе, несмотря на риск утечки чувствительных данных к врагу.

Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – Вениславский

Народный депутат Федор Вениславский заявил, что многие сотрудники руководящего звена компании AAL Group Ltd, которой Госавиаслужба передала сопровождение ремонтной документации для вертолетов Ми-8МТ(МТВ), имеют российские паспорта. Также он заявил, что решение передать сопровождение этой компании остается в силе, хотя оно создает риск утечки чувствительных данных об украинских Ми-8МТ(МТВ) в руки прямого врага Украины, сообщает УНН.

Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский с трибуны парламента заявил о том, что сотрудники оффшорной компании AAL Group Ltd, которая владеет правом сопровождения ремонтной документации для вертолетов Ми-8МТ(МТВ), имеют российские паспорта, а конечным бенефициаром компании является российский холдинг "Вертолеты России".

Государственная авиационная служба Украины предоставила право на сопровождение ремонтной документации вертолетов типа Ми-8МТ(МТВ) компании AAL Group Ltd. Это решение ставит под угрозу эксплуатацию Ми-8МТ(МТВ) всеми составляющими сектора безопасности и обороны. По моей информации, конечными бенефициарами AAL Group Ltd является компания "Вертолеты России". И многие работники высшего уровня управления этой компании имеют российские паспорта

- заявил народный депутат.

Ранее Вениславский обращался к СБУ и Премьер-министру с требованием отстранить руководителя Госавиаслужбы Александра Бильчука и отменить это "антигосударственное" решение. Несмотря на обращение нардепа, Кабмин ограничился лишь отстранением Бильчука, а принятое под его руководством решение - оставил в силе. Поэтому народный депутат с трибуны Верховной Рады призвал создать Временную следственную комиссию, чтобы выяснить, "кто и в чьих интересах" принимал это решение.

Напомним

Госавиаслужба под руководством ныне отстраненного Александра Бильчука передала полномочия по сопровождению ремонтной документации вертолетов Ми-8МТ(МТВ) частной иностранной AAL Group Ltd.

По информации из открытых источников компания AAL Group Ltd зарегистрирована в зоне SAIF (ОАЭ) и имеет сертификацию от российского авиазавода холдинга "Вертолеты России", более того, СМИ также сообщают о ее возможной связи с "Ростехом". Среди прочего, компания фигурировала в "серых" схемах ремонтов в Ираке и Афганистане, а в 2024 году объявила о сотрудничестве с Paramount Group, которую подозревали в поставках оружия россии.

И это при том, что право сопровождения стремились получить украинские госпредприятия с многолетним опытом, однако их обращения фактически проигнорировали. Бывший заместитель Генпрокурора Алексей Баганец считает, что предоставление преимущества бизнесу, связанному со страной-агрессором, может квалифицироваться как действия, подрывающие национальную безопасность Украины. Негативно оценили решение Госавиаслужбы и в государственном концерне "Укроборонпром", призвав пересмотреть его. В концерне считают, что такое решение создает риски утечки чувствительной информации, может привести к потере Украиной рынка обслуживания Ми-8МТ(МТВ), сокращению персонала, задержкам выполнения работ, блокированию международных контрактов и снижению контроля качества. Среди рисков также есть потеря сертификатов Part-145, в случае невозможности сверки с эталонами.

Критикует это решение и Президент Киевского авиационного института Ксения Семенова. Решение Госавиаслужбы она считает примером деструктивной практики, угрожающей обороноспособности, ведь Ми-8МТ(МТВ) – основа армейской авиации и Воздушных сил Украины.

Лилия Подоляк

