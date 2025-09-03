В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8

Транспортное командование Вооруженных сил США (USTRANSCOM) признало непригодной для сотрудничества иностранную компанию AAL Group Ltd, которая может быть связана с российским оборонно-промышленным комплексом. Однако это не помешало Государственной авиационной службе Украины передать именно этой компании права сопровождения ремонтной документации для вертолетов Ми-8МТ(МТВ), пишет УНН.

Как указано в документе, после проверки иностранных субъектов Командующий Транспортным Командованием ВС США еще в мае 2024 года определил ряд компаний такими, что не подходят (непригодны) для сотрудничества.

В список попали 38 компаний, работающих в сфере авиации. Большинство из них связаны с россией. Среди них указана также компания AAL Group Ltd. как нерекомендованная к сотрудничеству.

Согласно информации из открытых источников, эта компания зарегистрирована в таможенной, то есть офшорной, зоне ОАЭ. Ее основали бывшие военные Сергей Крапивцев и Олег Фидельский. По данным СМИ, именно через эту компанию российский "Ростех", подведомственная ему компания "Оборонпром" и ее дочерняя структура — ОАО "Вертолеты России" выводили средства в офшор, а также получали иностранные контракты, например, на выполнение миссий в Афганистане.

Конечным же выгодоприобретателем от деятельности AAL Group Ltd СМИ называют главу российской госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, приближенного к президенту России Владимиру Путину.

Очевидно, на момент создания AAL Group Ltd Фидельский уже имел опыт создания офшоров для российской оборонки. Как свидетельствует годовой отчет вражеской "Вертолеты России", госкомпания сотрудничала с INTERNATIONAL ROTORCRAFT SERVICES FZC, основанной Олегом Фидельским в 2009 году. Основной вид деятельности этой компании - техническое обслуживание, ремонт, предоставление сервисных услуг по обслуживанию вертолетной техники российского производства в ОАЭ.

Интересно, что обе компании Фидельского - AAL Group Ltd и INTERNATIONAL ROTORCRAFT SERVICES FZC зарегистрированы в одном и том же ангаре таможенной зоны Объединенных Арабских Эмиратов и имеют идентичный вид деятельности, то есть обе фактически обслуживают интересы "Ростеха".

Примечательно также, что для выполнения иностранных контрактов AAL Group Ltd модернизировала вертолеты на мощностях авиационного завода в Улан-Удэ (россия).

Весной 2013 года Фидельский пытался получить от "Рособоронэкспорта", который возглавлял приближенный к путину председатель совета директоров Чемезов "Свидетельство ремонтной организации по типам авиационной техники военного назначения". Он, как утверждают журналисты, даже предложил создать для ремонта вертолетов совместное предприятие с "Рособоронэкспортом" и "Вертолетами России".

О тесных связях AAL Group Ltd Фидельского и "Ростеха" свидетельствует также то, что еще в 2013 году "Московский машиностроительный завод "Знамя", входящий в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех", осуществил поставку стендового оборудования, предназначенного для ремонта вертолетов Ми-8/17, компании ЗАО "ВнешАвиаТранс" для дальнейшей передачи компании AAL Group Ltd. Поставка была проведена в рамках реализации российской государственной программы освоения ремонта агрегатов собственного производства в сервисных центрах за рубежом.

Договор на поставку универсального модульного стенда для проведения приемо-сдаточных испытаний этих агрегатов был заключен между AAL Group Ltd и уполномоченной для поставки продукции и оборудования за границу организацией ЗАО "ВнешАвиаТранс".

Добавим

Командование транспортных операций США (USTRANSCOM) — одно из одиннадцати объединенных командований Министерства обороны США, обеспечивающее американское ведомство воздушными, сухопутными и морскими перевозками.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в начале августа Государственная авиационная служба Украины отчиталась о якобы успешном решении вопроса по сопровождению ремонтной документации вертолетов типа Ми-8 благодаря определению компании, которая будет иметь право этим заниматься. Ведомство название компании не указало.

Впоследствии выяснилось, что речь идет о AAL Group Ltd, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, в Sharjah Airport International Free (SAIF) Zone – то есть иностранной компании, функционирующей в офшорной юрисдикции. По данным СМИ, конечным бенефициаром AAL Group Ltd может быть российская компания "Вертолеты России", входящая в состав государственного оборонного концерна "Ростех".

В результате этого решения украинские авиаремонтные предприятия – включая те, что обслуживают боевые вертолеты для Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и других структур сектора безопасности – обязаны согласовывать свои действия по ремонту, обслуживанию и модернизации вертолетов Ми-8 с компанией, которая может иметь связи с российским ОПК. Речь идет, в частности, о согласовании технической документации, спецификаций ремонтов, состояния отдельных бортов, объемов работ и другой чувствительной информации оборонного характера.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский обратился с депутатскими запросами в СБУ с тем, чтобы правоохранители провели соответствующее расследование относительно такого антигосударственного решения, а также в Правительство с требованием уволить руководителя Госавиаслужбы Александра Бильчука.

После того как ситуация получила огласку, Кабмин решил временно отстранить руководителя Госавиаслужбы Александра Бильчука, в отношении него проводится служебное расследование. Кроме того, соответствующую проверку проводит также Служба безопасности Украины, а в парламенте рассматривают возможность создания Временной следственной комиссии.

В "Укроборонпроме" выступили против передачи сопровождения ремонтной документации вертолетов типа Ми-8 компании AAL Group Ltd, отметив, что среди рисков такого решения есть вероятность утечки чувствительной информации во время войны.

Комментируя ситуацию, эксперты отметили, что в Украине есть сертифицированные отечественные компании с соответствующими компетенциями, которые еще с 2014 года осуществляют техническое обслуживание и ремонт вертолетов Ми-8 и внесены в государственные реестры поставщиков услуг. Вместе с этим, эксперты предупреждают о рисках утечки информации относительно боевых модификаций этих вертолетов, структуры полетов и технических особенностей воздушных судов, что может усложнить их дальнейшее обслуживание.

Таким образом, решение Госавиаслужбы вызывает не только вопросы относительно национальной безопасности, но и ставит под сомнение поддержку отечественного авиационного производителя в целом.