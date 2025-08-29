Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации

Украинская авиация обладает потенциалом и специалистами, готовыми двигать отрасль вперед. Однако вместо поддержки она сталкивается с бездействием государственных институтов, которые не используют имеющиеся возможности для эффективных решений даже во время войны. О вызовах и шансах для отрасли рассказала президент Киевского авиационного института Ксения Семенова, пишет УНН.

Детали

Украинская авиация работает во время войны, в частности военная и грузовая, но по словам президента Киевского авиационного института Ксении Семеновой, государство стесняется поддерживать отрасль − не хватает государственного представительства, защиты потенциала и надлежащих условий для развития.

В авиации есть вопросы, где Государственная авиационная служба Украины почему-то очень не дорабатывает. Есть моряки, которые легально могут передвигаться за границу на кораблях. А пилоты не могут. Моряков мы пускаем, потому что там очень мощное отраслевое объединение, и очень мощное лобби, в том числе на уровне некоторых депутатов. А интересы пилотов некому лоббировать - отметила Ксения Семенова.

Президент КАИ подчеркнула, что реальные шаги для гражданской авиационной отрасли возможны уже сейчас. Один из них − возобновление коммерческих грузовых рейсов, но для этого кто-то должен взять ответственность. Госавиаслужба могла бы стать двигателем изменений, однако ее бездействие подрывает будущее авиации.

Авиация – это очень специфическая отрасль. Если не поддерживать квалификацию сотрудников, инфраструктуру в аэропорту, то придется строить все с нуля. И обойдется это дороже, чем это поддерживать - акцентировала Ксения Семенова.

Отсутствие лидерской роли Государственной авиационной службы Украины в развитии гражданской авиации не является неожиданным, ведь ее последние решения эксперты и политики называют не только неэффективными, а критическими для государства. Речь идет о резонансном решении передать право сопровождения ремонтной документации на вертолеты Ми-8 частной иностранной компании AAL Group Ltd, которую связывают с российским оборонным комплексом.

По информации из открытых источников, компания AAL Group Ltd зарегистрирована в Объединенных Арабских Эмиратах в зоне Sharjah Airport International Free (SAIF), которая имеет репутацию офшора с налоговыми льготами и высоким уровнем закрытости в отношении владельцев бизнеса. Компания обладает сертификацией от российского авиазавода, входящего в холдинг "Вертолеты России", что свидетельствует о ее тесных связях с оборонно-промышленным комплексом РФ. В ряде публикаций также отмечалось, что бенефициаром AAL Group может быть "Ростех". Кроме того, компания неоднократно фигурировала в так называемых "серых" схемах ремонта вертолетов в Ираке и Афганистане. А в 2024 году AAL Group Ltd объявила о партнерстве с южноафриканской Paramount Group, которую международные СМИ связывали с возможными поставками оружия России для ведения войны против Украины.

Таким образом, позиция президента КАИ Ксении Семеновой относительно работы Госавиаслужбы накладывается на более широкий контекст − авиационная отрасль остается без государственной поддержки, а профильный регулятор вместо курса на развитие принимает деструктивные решения. Такие шаги, помимо прочего, угрожают и обороноспособности, ведь вертолеты Ми-8 − основа армейской авиации и Воздушных сил Украины.

Напомним

Право на сопровождение ремонтной документации для вертолетов типа Ми-8 стремились получить и украинские государственные предприятия, имеющие многолетний опыт работы и все необходимые компетенции. Впрочем, многочисленные обращения этих предприятий были фактически проигнорированы Госавиаслужбой и ее главой Александром Бильчуком, который ныне отстранен от исполнения должностных обязанностей в связи с дисциплинарным производством.

Комментируя ситуацию, бывший заместитель Генерального прокурора, адвокат Алексей Баганец подчеркнул, что в случае намеренного предоставления предпочтения компаниям, связанным с бизнесом и экономикой страны-агрессора, такие действия можно квалифицировать как направленные на подрыв национальной безопасности Украины.

В парламенте также звучат требования отменить это решение. Депутат Федор Вениславский назвал действия Госавиаслужбы "антигосударственными", а Михаил Цымбалюк подчеркнул их экономическую нецелесообразность и недопустимость в военное время.