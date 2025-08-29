Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации

$41.260.06
48.130.25
ukenru
12:28 • 2686 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
12:17 • 4466 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
08:48 • 12236 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 29318 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 28058 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 43081 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 66019 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 61745 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 142566 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 70144 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
5м/с
24%
751мм
Популярные новости
Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе29 августа, 04:11 • 25912 просмотра
Европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией29 августа, 04:31 • 21005 просмотра
Украинский военный выжил после пыток оккупантов в Донецкой области: детали очередного военного преступления россиянPhoto10:34 • 3982 просмотра
Более 60 украинских военнопленных идентифицированы в колонии в чечне: что известно об их судьбе10:52 • 5454 просмотра
Генштаб о переданных вагнеровцами фалангах пальцев украинских бойцов: идут переговорные процессы11:34 • 7838 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации12:47 • 930 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35 • 1460 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto12:28 • 2686 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
12:17 • 4466 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 43081 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Игорь Терехов
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Харьковская область
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 139007 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 168819 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 170765 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 159524 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 189783 просмотра
Актуальное
Facebook
Таймс
Старлинк
Фокс Ньюс
Ракетная система С-400

Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации

Киев • УНН

 • 926 просмотра

Президент Киевского авиационного института Ксения Семенова заявляет, что бездействие Госавиаслужбы подрывает будущее авиации. Решение передать сопровождение документации на вертолеты Ми-8 компании с российскими связями вызвало резонанс.

Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации

Украинская авиация обладает потенциалом и специалистами, готовыми двигать отрасль вперед. Однако вместо поддержки она сталкивается с бездействием государственных институтов, которые не используют имеющиеся возможности для эффективных решений даже во время войны. О вызовах и шансах для отрасли рассказала президент Киевского авиационного института Ксения Семенова, пишет УНН.

Детали

Украинская авиация работает во время войны, в частности военная и грузовая, но по словам президента Киевского авиационного института Ксении Семеновой, государство стесняется поддерживать отрасль − не хватает государственного представительства, защиты потенциала и надлежащих условий для развития.

В авиации есть вопросы, где Государственная авиационная служба Украины почему-то очень не дорабатывает. Есть моряки, которые легально могут передвигаться за границу на кораблях. А пилоты не могут. Моряков мы пускаем, потому что там очень мощное отраслевое объединение, и очень мощное лобби, в том числе на уровне некоторых депутатов. А интересы пилотов некому лоббировать

- отметила Ксения Семенова.

Президент КАИ подчеркнула, что реальные шаги для гражданской авиационной отрасли возможны уже сейчас. Один из них − возобновление коммерческих грузовых рейсов, но для этого кто-то должен взять ответственность. Госавиаслужба могла бы стать двигателем изменений, однако ее бездействие подрывает будущее авиации.

Авиация – это очень специфическая отрасль. Если не поддерживать квалификацию сотрудников, инфраструктуру в аэропорту, то придется строить все с нуля. И обойдется это дороже, чем это поддерживать

- акцентировала Ксения Семенова.

Отсутствие лидерской роли Государственной авиационной службы Украины в развитии гражданской авиации не является неожиданным, ведь ее последние решения эксперты и политики называют не только неэффективными, а критическими для государства. Речь идет о резонансном решении передать право сопровождения ремонтной документации на вертолеты Ми-8 частной иностранной компании AAL Group Ltd, которую связывают с российским оборонным комплексом.

По информации из открытых источников, компания AAL Group Ltd зарегистрирована в Объединенных Арабских Эмиратах в зоне Sharjah Airport International Free (SAIF), которая имеет репутацию офшора с налоговыми льготами и высоким уровнем закрытости в отношении владельцев бизнеса. Компания обладает сертификацией от российского авиазавода, входящего в холдинг "Вертолеты России", что свидетельствует о ее тесных связях с оборонно-промышленным комплексом РФ. В ряде публикаций также отмечалось, что бенефициаром AAL Group может быть "Ростех". Кроме того, компания неоднократно фигурировала в так называемых "серых" схемах ремонта вертолетов в Ираке и Афганистане. А в 2024 году AAL Group Ltd объявила о партнерстве с южноафриканской Paramount Group, которую международные СМИ связывали с возможными поставками оружия России для ведения войны против Украины.

Таким образом, позиция президента КАИ Ксении Семеновой относительно работы Госавиаслужбы накладывается на более широкий контекст − авиационная отрасль остается без государственной поддержки, а профильный регулятор вместо курса на развитие принимает деструктивные решения. Такие шаги, помимо прочего, угрожают и обороноспособности, ведь вертолеты Ми-8 − основа армейской авиации и Воздушных сил Украины.

Напомним

Право на сопровождение ремонтной документации для вертолетов типа Ми-8 стремились получить и украинские государственные предприятия, имеющие многолетний опыт работы и все необходимые компетенции. Впрочем, многочисленные обращения этих предприятий были фактически проигнорированы Госавиаслужбой и ее главой Александром Бильчуком, который ныне отстранен от исполнения должностных обязанностей в связи с дисциплинарным производством.

Комментируя ситуацию, бывший заместитель Генерального прокурора, адвокат Алексей Баганец подчеркнул, что в случае намеренного предоставления предпочтения компаниям, связанным с бизнесом и экономикой страны-агрессора, такие действия можно квалифицировать как направленные на подрыв национальной безопасности Украины.

В парламенте также звучат требования отменить это решение. Депутат Федор Вениславский назвал действия Госавиаслужбы "антигосударственными", а Михаил Цымбалюк подчеркнул их экономическую нецелесообразность и недопустимость в военное время.

Лилия Подоляк

ЭкономикаПолитикапубликации
Федор Вениславский
Ирак
Афганистан
Ми-8
Объединенные Арабские Эмираты
Украина