Odrex тасует компании: зачем владельцы скандальной одесской клиники зарегистрировали новую фирму

Киев • УНН

 • 378 просмотра

После начала расследования смерти бизнесмена Аднана Кивана, владельцы клиники "Одрекс" зарегистрировали новую компанию "Медицинский дом "Одрекс". В декабре 2025 года они основали еще одну фирму по оказанию медицинских услуг – ООО "МДО Юг".

Odrex тасует компании: зачем владельцы скандальной одесской клиники зарегистрировали новую фирму

После начала расследования правоохранительными органами обстоятельств смерти в одесской клинике "Одрекс" бизнесмена Аднана Кивана, владельцы клиники основали взамен "Дома Медицины" (фигурировавшего в уголовном производстве) новую компанию "Медицинский дом "Одрекс". Однако на этом они не остановились и в декабре этого года основали еще одну фирму по оказанию медицинских услуг, пишет УНН. 

Согласно информации мониторинговой системы YouControl 10 декабря 2025 года основатель клиники "Одрекс" Леонид Кучук вместе с Мариной Арутюнян и Марией Павлусенко, основали еще одну компанию по оказанию медицинских услуг - ООО "МДО Юг".

Перетасовка компаний и лицензий

Много лет клиника Odrex работала как ООО "Дом Медицины". Когда же компания стала фигурантом уголовного производства, владельцы клиники в июне 2025 года зарегистрировали ООО "Медицинский дом "Одрекс", перед этим синхронно выйдя из состава учредителей предыдущей фирмы. 

Тигран Арутюнян, Ирина Зайкова, Лариса Мысоцкая, Евгений Савицкий, кроме того, являются учредителями ООО "Центр медицины". Все три зарегистрированы как субъекты по оказанию медицинских услуг, все три, до недавнего времени, имели медицинские лицензии, выданные Министерством здравоохранения. 

В свою очередь "Дом медицины", после выхода упомянутых выше учредителей, получил нового владельца - Виктора Бежинару, который также тесно связан с бизнесом владельцев клиники. 

Примечательно, что произошла не только перетасовка предприятий, но и лицензий. Так, на сайте клиники годами размещалась лицензия, выданная Минздравом на "Дом медицины", но когда расследование смерти Аднана Кивана шло полным ходом, то ее заменили на лицензию, которую спешно в июле 2025 года получил "Медицинский дом "Одрекс", а впоследствии заменили ее на лицензию, выданную на "Центр медицины" еще в 2012 году на бессрочной основе. 

В декабре этого года по результатам проверки Минздрава, которая была инициирована по запросу Офиса Генерального прокурора в рамках расследования смерти пациента, "Дом медицины" лишили лицензии. Основанием стало не предоставление органу лицензирования документации, необходимой для проведения проверки. 

Прекратить действие лицензии Министерства здравоохранения Украины на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике полностью, по результатам внепланового мероприятия государственного надзора (контроля) по соблюдению субъектом хозяйствования требований законодательства в сфере хозяйственной деятельности по медицинской практике, подлежащей лицензированию, выданной обществу с ограниченной ответственностью "Дом Медицины" (код ЕГРПОУ: 38156360, решение о выдаче лицензии от 22.01.2015 № 30), на основании акта о непредставлении органу лицензирования лицензиатом документов, информации о предмете проверки по письменному требованию должностных лиц органа лицензирования во время проверки от 25.11.2025 № 17/16/1 (пункт 10 части двенадцатой статьи 16 Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" (далее – Закон))

Новое ООО - новая лицензия?

Вполне вероятно, что опасаясь общественного резонанса и возможных новых проверок соблюдения лицензионных требований, владельцы клиники решили зарегистрировать еще одну фирму - ООО "МДО Юг".

Эта компания еще не успела получить лицензию Министерства здравоохранения на проведение медицинской деятельности. Но это не исключено. Ведь свежая лицензия позволит клинике продолжить работу, даже в случае, если будут выявлены нарушения и аннулированы лицензии и "Медицинского дома "Одрекс" и "Центра медицины". Такие действия владельцев клиники наталкивают на мысль о том, что они опасаются, что действие лицензий действительно могут остановить из-за нарушений. И перестраховываются. А на фоне появления все новых свидетельств о вероятно ненадлежащем лечении в "Одрексе" - такой вариант исключать не следует. 

Как мы писали выше, совладельцами новосозданного "МДО Юг" стали основатель клиники "Одрекс" Леонид Кучук вместе с Мариной Арутюнян и Марией Павлусенко. 

Леонид Кучук давний бизнес-партнер директора клиники Тиграна Арутюняна. Оба начинали с игорного бизнеса. В 2012 году они основали Odrex, оставив название своего предприятия, которое занималось изготовлением игровых автоматов и оборудования для казино. 

Марина Арутюнян, очевидно, родственница Тиграна Арутюняна. Сейчас она является бенефициаром только новосозданной компании "МДО Юг". В то же время в открытых источниках человек с аналогичным ФИО фигурирует в материалах суда по иску "УкрСиббанка" и заявлению ООО "Финансовая компания "Позика". Судебное разбирательство началось еще в 2012 году в Харцызском городском суде Донецкой области, а позже продолжилось в Добропольском горрайсуде Донетчины. В судебном определении говорится, что Марина Арутюнян взяла на себя ответственность за заем, который взяло другое лицо. Размер займа, взятого в швейцарских франках по курсу на то время, превышал 570 тысяч грн. Кроме того, Марина Арутюнян из Харцызска фигурирует в базе Центра "Миротворец". Является ли новоиспеченная владелица "МДО Юг" и фигурантка базы "Миротворец" одним и тем же лицом - нам не известно. 

Лилия Подоляк

ЗдоровьеКриминал и ЧП
Odrex
Министерство здравоохранения Украины
Генеральный прокурор Украины