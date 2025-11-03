$42.080.01
Ексклюзив
16:38 • 4718 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
15:27 • 10725 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
14:53 • 13446 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
14:21 • 13982 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
14:12 • 22097 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
13:44 • 15045 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
13:00 • 14465 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56 • 28249 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49 • 33069 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
3 листопада, 08:34 • 29698 перегляди
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
Майбутнє авто з ДВЗ: у новому Vision X-Coupe Mazda презентує пристрій, що поглинає власні викиди

Київ • УНН

 • 1030 перегляди

Японський виробник Mazda презентував новий концепт-кар Vision X-Coupe з мобільною системою, здатною поглинати до 20% вихлопних газів. Автовирбник також розробляє авто, що працюватиме на синтетичному паливі з нульовим рівнем викидів.

Майбутнє авто з ДВЗ: у новому Vision X-Coupe Mazda презентує пристрій, що поглинає власні викиди

Японський вирбник Mazda презентував нову розробку, що дозволяє довше використовувати двигуни внутрішнього згоряння із скороченням негативного вуглецевого сліду. Передає УНН із посиланням на Мotor1.

Деталі

Компанія Mazda не готова відмовитися від двигунів внутрішнього згоряння, але працює над тим, щоб зробити їх значно чистішими. На нещодавній Japan Mobility Show, Mazda представила новий концепт-кар, здатний переробляти вихлопні гази під час руху.

Vision X-Coupe - гібридне купе, що має не тільки елегантний дизайн, але й використовує незвичайну технологію - мобільну систему уловлювання вуглецю. У японській компанії пообіцяли, що пристрій буде здатен буквально "всмоктувати" до 20 відсотків вихлопних газів.

Tesla відкликає близько 10% Cybertruck через "не той" клей30.10.25, 14:18 • 2375 переглядiв

Перехоплений CO2 зберігатиметься на борту автомобіля, в невеликому резервуарі на кристалічній цеолітовій основі, вагою 50 кілограмів. Його слід замінювати кожні 50–200 кілометрів, ймовірно, під час заправки паливом. Пристрій збільшує споживання палива на 2–3 %.

Зараз ми переходимо до повномасштабної перевірки для практичного впровадження. Ми експериментально підтвердили, що CO₂ можна відокремити від вихлопних газів за допомогою адсорбентів CO₂. Ми розпочнемо демонстраційні випробування цієї технології захоплення CO₂ на фінальному раунді цьогорічної серії Super Taikyu

- заявив Казуо Ічікава, спеціаліст відділу досліджень екологічних технологій наступного покоління Mazda.

Доповнення

Mazda також розробляє авто на синтетичному паливі з нульовим або майже нульовим рівнем викидів. Ідея у тому, щоб зробити екологічно стійкими навіть автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Поки що ці технології далекі від промислового масштабу, і обговорюються лише у контексті тестових розробок. 

Нагадаємо

Volkswagen Tiguan 2025 отримав 5-зірковий рейтинг безпеки від NHTSA, найвищий можливий бал.

Люксовий бренд BYD Yangwang збирається вийти на європейський ринок у 2026 році22.07.25, 16:32 • 4022 перегляди

Ігор Тележніков

ТехнологіїАвто
Техніка
Японія