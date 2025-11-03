Майбутнє авто з ДВЗ: у новому Vision X-Coupe Mazda презентує пристрій, що поглинає власні викиди

Японський вирбник Mazda презентував нову розробку, що дозволяє довше використовувати двигуни внутрішнього згоряння із скороченням негативного вуглецевого сліду. Передає УНН із посиланням на Мotor1.

Деталі

Компанія Mazda не готова відмовитися від двигунів внутрішнього згоряння, але працює над тим, щоб зробити їх значно чистішими. На нещодавній Japan Mobility Show, Mazda представила новий концепт-кар, здатний переробляти вихлопні гази під час руху.

Vision X-Coupe - гібридне купе, що має не тільки елегантний дизайн, але й використовує незвичайну технологію - мобільну систему уловлювання вуглецю. У японській компанії пообіцяли, що пристрій буде здатен буквально "всмоктувати" до 20 відсотків вихлопних газів.

Перехоплений CO2 зберігатиметься на борту автомобіля, в невеликому резервуарі на кристалічній цеолітовій основі, вагою 50 кілограмів. Його слід замінювати кожні 50–200 кілометрів, ймовірно, під час заправки паливом. Пристрій збільшує споживання палива на 2–3 %.

Зараз ми переходимо до повномасштабної перевірки для практичного впровадження. Ми експериментально підтвердили, що CO₂ можна відокремити від вихлопних газів за допомогою адсорбентів CO₂. Ми розпочнемо демонстраційні випробування цієї технології захоплення CO₂ на фінальному раунді цьогорічної серії Super Taikyu - заявив Казуо Ічікава, спеціаліст відділу досліджень екологічних технологій наступного покоління Mazda.

Доповнення

Mazda також розробляє авто на синтетичному паливі з нульовим або майже нульовим рівнем викидів. Ідея у тому, щоб зробити екологічно стійкими навіть автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Поки що ці технології далекі від промислового масштабу, і обговорюються лише у контексті тестових розробок.

Нагадаємо

