В Україну йде тепла погода з дощами у деяких регіонах: синоптик озвучила прогноз на 1 і 2 листопада
06:45 • 4604 перегляди
МАГАТЕ після атаки рф на Україну зафіксувало пошкодження критичних для ядерної безпеки підстанцій
05:58 • 9034 перегляди
Російські атаки вночі пошкодили залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині: є зміни у графіку – Укрзалізниця
30 жовтня, 16:50 • 36350 перегляди
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго у п'ятницю в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
30 жовтня, 16:31 • 40385 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
30 жовтня, 15:59 • 32900 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 63782 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:30 • 13013 перегляди
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
30 жовтня, 10:37 • 27975 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 26742 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУ
Найновіший кросовер Volkswagen офіційно визнаний у США одним із найбезпечніших

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 2186 перегляди

Volkswagen Tiguan 2025 отримав 5-зірковий рейтинг безпеки від NHTSA, найвищий можливий бал. Нове покоління має міцнішу конструкцію, покращений захист від зіткнень та розширений набір систем безпеки.

Найновіший кросовер Volkswagen офіційно визнаний у США одним із найбезпечніших

Volkswagen Tiguan 2025 отримав 5-зірковий рейтинг безпеки від Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) - найвищий можливий бал, оголосила компанія Volkswagen of America, пише УНН з посиланням на Autoblog.

Деталі

Новий Tiguan приєднався до Atlas, Atlas Cross Sport, ID.4, Jetta та Jetta GLI у лінійці моделей Volkswagen 2025 з п'ятизірковим рейтингом, підтверджуючи давній акцент бренду на захисті пасажирів.

Це визнання отримано в переломний момент для присутності Volkswagen у США, знаменуючи собою більш ніж сімдесятирічну історію розвитку технологій з моменту, коли бренд вперше підкорив серця американців Beetle.

Третє покоління Tiguan 2025 року відрізняється більш міцною конструкцією, покращеним захистом від зіткнень та розширеним набором систем безпеки для водія. Volkswagen додав чотири нові подушки безпеки, блок для захисту колін водія, центральну подушку безпеки спереду та дві бічні подушки безпеки ззаду, довівши загальну кількість подушок до десяти. Збільшені бічні подушки безпеки тепер покривають більшу площу салону, а вдосконалені датчики безпеки підвищують точність спрацьовування.

Усі комплектації стандартно оснащені напівавтоматичним пакетом допомоги водієві IQ.DRIVE від Volkswagen. Він включає систему допомоги водієві Travel Assist для руху по трасах, Front Assist з функцією виявлення пішоходів і велосипедистів, активний моніторинг сліпих зон, систему допомоги при русі ззаду, адаптивний круїз-контроль з функцією Stop-and-Go, систему допомоги при русі по смузі і систему допомоги при екстре. Додаткові системи, такі як система допомоги при паркуванні Light Assist, система попередження про вихід з автомобіля та система допомоги при паркуванні Park Assist Plus, доповнюють один із найповніших пакетів активної безпеки в сегменті компактних кросоверів (SUV). 

У результаті вийшов автомобіль, який не лише відповідає, а й у багатьох випадках перевершує стандарти, що висуваються до найвищих показників безпеки при зіткненнях. Ця нагорода особливо важлива з огляду на виробничі труднощі Volkswagen на початку цього року, коли дефіцит напівпровідників тимчасово припинив випуск як Golf, так і Tiguan, пише видання.

Програма п'ятизіркових рейтингів безпеки NHTSA, вперше представлена ​​в 1978 році, як вказано, залишається одним із найнаочніших показників ефективності захисту при зіткненнях. 

Volkswagen пішов у збитки на €5 млрд через мита США та проблеми Porsche30.10.25, 12:09

Юлія Шрамко

Новини СвітуАвто
Техніка
Бренд
Volkswagen
Сполучені Штати Америки