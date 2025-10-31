Найновіший кросовер Volkswagen офіційно визнаний у США одним із найбезпечніших
Київ • УНН
Volkswagen Tiguan 2025 отримав 5-зірковий рейтинг безпеки від NHTSA, найвищий можливий бал. Нове покоління має міцнішу конструкцію, покращений захист від зіткнень та розширений набір систем безпеки.
Volkswagen Tiguan 2025 отримав 5-зірковий рейтинг безпеки від Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) - найвищий можливий бал, оголосила компанія Volkswagen of America, пише УНН з посиланням на Autoblog.
Деталі
Новий Tiguan приєднався до Atlas, Atlas Cross Sport, ID.4, Jetta та Jetta GLI у лінійці моделей Volkswagen 2025 з п'ятизірковим рейтингом, підтверджуючи давній акцент бренду на захисті пасажирів.
Це визнання отримано в переломний момент для присутності Volkswagen у США, знаменуючи собою більш ніж сімдесятирічну історію розвитку технологій з моменту, коли бренд вперше підкорив серця американців Beetle.
Третє покоління Tiguan 2025 року відрізняється більш міцною конструкцією, покращеним захистом від зіткнень та розширеним набором систем безпеки для водія. Volkswagen додав чотири нові подушки безпеки, блок для захисту колін водія, центральну подушку безпеки спереду та дві бічні подушки безпеки ззаду, довівши загальну кількість подушок до десяти. Збільшені бічні подушки безпеки тепер покривають більшу площу салону, а вдосконалені датчики безпеки підвищують точність спрацьовування.
Усі комплектації стандартно оснащені напівавтоматичним пакетом допомоги водієві IQ.DRIVE від Volkswagen. Він включає систему допомоги водієві Travel Assist для руху по трасах, Front Assist з функцією виявлення пішоходів і велосипедистів, активний моніторинг сліпих зон, систему допомоги при русі ззаду, адаптивний круїз-контроль з функцією Stop-and-Go, систему допомоги при русі по смузі і систему допомоги при екстре. Додаткові системи, такі як система допомоги при паркуванні Light Assist, система попередження про вихід з автомобіля та система допомоги при паркуванні Park Assist Plus, доповнюють один із найповніших пакетів активної безпеки в сегменті компактних кросоверів (SUV).
У результаті вийшов автомобіль, який не лише відповідає, а й у багатьох випадках перевершує стандарти, що висуваються до найвищих показників безпеки при зіткненнях. Ця нагорода особливо важлива з огляду на виробничі труднощі Volkswagen на початку цього року, коли дефіцит напівпровідників тимчасово припинив випуск як Golf, так і Tiguan, пише видання.
Програма п'ятизіркових рейтингів безпеки NHTSA, вперше представлена в 1978 році, як вказано, залишається одним із найнаочніших показників ефективності захисту при зіткненнях.
