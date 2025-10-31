Новейший кроссовер Volkswagen официально признан в США одним из самых безопасных

Volkswagen Tiguan 2025 получил 5-звездочный рейтинг безопасности от Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA) — наивысший возможный балл, объявила компания Volkswagen of America, пишет УНН со ссылкой на Autoblog.

Детали

Новый Tiguan присоединился к Atlas, Atlas Cross Sport, ID.4, Jetta и Jetta GLI в линейке моделей Volkswagen 2025 года с пятизвездочным рейтингом, подтверждая давний акцент бренда на защите пассажиров.

Это признание получено в переломный момент для присутствия Volkswagen в США, знаменуя собой более чем семидесятилетнюю историю развития технологий с момента, когда бренд впервые покорил сердца американцев Beetle.

Третье поколение Tiguan 2025 года отличается более прочной конструкцией, улучшенной защитой от столкновений и расширенным набором систем безопасности для водителя. Volkswagen добавил четыре новые подушки безопасности, блок для защиты колен водителя, центральную подушку безопасности спереди и две боковые подушки безопасности сзади, доведя общее количество подушек до десяти. Увеличенные боковые подушки безопасности теперь покрывают большую площадь салона, а усовершенствованные датчики безопасности повышают точность срабатывания.

Все комплектации стандартно оснащены полуавтоматическим пакетом помощи водителю IQ.DRIVE от Volkswagen. Он включает систему помощи водителю Travel Assist для движения по трассам, Front Assist с функцией обнаружения пешеходов и велосипедистов, активный мониторинг слепых зон, систему помощи при движении сзади, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop-and-Go, систему помощи при движении по полосе и систему помощи при экстренном торможении. Дополнительные системы, такие как система помощи при парковке Light Assist, система предупреждения о выходе из автомобиля и система помощи при парковке Park Assist Plus, дополняют один из самых полных пакетов активной безопасности в сегменте компактных кроссоверов (SUV).

В результате получился автомобиль, который не только соответствует, но и во многих случаях превосходит стандарты, предъявляемые к самым высоким показателям безопасности при столкновениях. Эта награда особенно важна, учитывая производственные трудности Volkswagen в начале этого года, когда дефицит полупроводников временно прекратил выпуск как Golf, так и Tiguan, пишет издание.

Программа пятизвездочных рейтингов безопасности NHTSA, впервые представленная в 1978 году, как указано, остается одним из самых наглядных показателей эффективности защиты при столкновениях.

