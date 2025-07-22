Люксовий бренд BYD Yangwang збирається вийти на європейський ринок у 2026 році

Люксовий бренд китайського автовиробника BYD Yangwang вийде на європейський ринок в 2026 році, склавши конкуренцію Bentley, Porsche, Lotus і Ferrari, пише УНН з посиланням на CarNewsChina.com.

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Він послідує за люксовим брендом Denza, запуск якого запланований на початок наступного року. Наразі найпопулярнішою моделлю Yangwang в Китаї є повнорозмірний позашляховик EREV U8, здатний плавати на воді.

Yangwang - люксовий бренд BYD, запущений в січні 2023 року в Китаї Продажі його першої моделі - позашляховика U8 - на внутрішньому ринку почалися 20 вересня 2023 року. 2024 року компанія Yangwang представила електромобіль U9, вартість якого становить 1 680 000 юанів (234 100 доларів США). Третя модель бренду вийшла на місцевий ринок 27 березня 2025 року. Це топовий седан U7, ціна якого варіюється від 628 000 до 708 000 юанів (від 87 520 до 98 660 доларів США).

Ходило багато чуток про глобальний запуск бренду Yangwang. BYD підігріла цю дискусію, представивши публіці позашляховик Yangwang U8 на Женевському автосалоні у лютому 2024 року. У липні минулого року дві моделі Yangwang були представлені на Фестивалі швидкості в Гудвуді 2024. Однак BYD не розкривала офіційних планів із запуску в Європі.

Віце-президент BYD Стелла Лі повідомила 21 липня британському автомобільному журналу Autocar, що компанія планує вивести Yangwang на європейський ринок.

За даними China EV DataTracker, у період з листопада 2023 року по червень 2025 року було продано 10 126 екземплярів Yangwang U8.

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