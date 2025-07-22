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Люксовый бренд BYD Yangwang выйдет на европейский рынок в 2026 году

Киев • УНН

 • 522 просмотра

Люксовый бренд Yangwang от BYD планирует выйти на европейский рынок в 2026 году, конкурируя с Bentley и Ferrari. В настоящее время самой популярной моделью является внедорожник U8, способный плавать.

Люксовый бренд BYD Yangwang выйдет на европейский рынок в 2026 году
Внедорожник Yangwang U8

Люксовый бренд китайского автопроизводителя BYD Yangwang выйдет на европейский рынок в 2026 году, составив конкуренцию Bentley, Porsche, Lotus и Ferrari, пишет УНН со ссылкой на CarNewsChina.com.

Детали

Он последует за люксовым брендом Denza, запуск которого запланирован на начало следующего года. Сейчас самой популярной моделью Yangwang в Китае является полноразмерный внедорожник EREV U8, способный плавать на воде.

Yangwang - люксовый бренд BYD, запущенный в январе 2023 года в Китае. Продажи его первой модели - внедорожника U8 - на внутреннем рынке начались 20 сентября 2023 года. В 2024 году компания Yangwang представила электромобиль U9, стоимость которого составляет 1 680 000 юаней (234 100 долларов США). Третья модель бренда вышла на местный рынок 27 марта 2025 года. Это топовый седан U7, цена которого варьируется от 628 000 до 708 000 юаней (от 87 520 до 98 660 долларов США).

Ходило много слухов о глобальном запуске бренда Yangwang. BYD подогрела эту дискуссию, представив публике внедорожник Yangwang U8 на Женевском автосалоне в феврале 2024 года. В июле прошлого года две модели Yangwang были представлены на Фестивале скорости в Гудвуде 2024. Однако BYD не раскрывала официальных планов по запуску в Европе.

Вице-президент BYD Стелла Ли сообщила 21 июля британскому автомобильному журналу Autocar, что компания планирует вывести Yangwang на европейский рынок.

По данным China EV DataTracker, в период с ноября 2023 года по июнь 2025 года было продано 10 126 экземпляров Yangwang U8.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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