Будущее автомобилей с ДВС: в новом Vision X-Coupe Mazda представит устройство, поглощающее собственные выбросы

Японский производитель Mazda представил новую разработку, позволяющую дольше использовать двигатели внутреннего сгорания с сокращением негативного углеродного следа. Передает УНН со ссылкой на motor1.

Детали

Компания Mazda не готова отказаться от двигателей внутреннего сгорания, но работает над тем, чтобы сделать их значительно чище. На недавней Japan Mobility Show, Mazda представила новый концепт-кар, способный перерабатывать выхлопные газы во время движения.

Vision X-Coupe - гибридное купе, имеющее не только элегантный дизайн, но и использующее необычную технологию - мобильную систему улавливания углерода. В японской компании пообещали, что устройство будет способно буквально "всасывать" до 20 процентов выхлопных газов.

Перехваченный CO2 будет храниться на борту автомобиля, в небольшом резервуаре на кристаллической цеолитовой основе, весом 50 килограммов. Его следует заменять каждые 50–200 километров, вероятно, во время заправки топливом. Устройство увеличивает потребление топлива на 2–3 %.

Сейчас мы переходим к полномасштабной проверке для практического внедрения. Мы экспериментально подтвердили, что CO₂ можно отделить от выхлопных газов с помощью адсорбентов CO₂. Мы начнем демонстрационные испытания этой технологии захвата CO₂ на финальном раунде нынешней серии Super Taikyu - заявил Казуо Ичикава, специалист отдела исследований экологических технологий следующего поколения Mazda.

Дополнение

Mazda также рассматривает возможную комбинацию с синтетическим топливом с нулевым или почти нулевым воздействием. Идея в том, чтобы сделать экологически устойчивыми даже автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Пока что эти технологии далеки от промышленного масштаба, и обсуждаются лишь в контексте теоретических разработок.

Напомним

