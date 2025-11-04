Audi анонсировала на 2026 год новые модели авто и "доступный" электромобиль
Несмотря на падение продаж, Audi анонсировала амбициозный план на 2026 год, который включает три новые модели. Среди них Q7 следующего поколения, первый Q9 с бензиновыми двигателями и новый "доступный" электрический городской автомобиль.
Audi готовит амбициозное "наступление" в 2026 году с предложением новых продуктов, с целью подтянуть продажи и привлечь новых клиентов.
Детали
Немецкий производитель автомобилей, похоже, сделал выводы из чрезмерного доверия к "беспроигрышной" ставке на электромобили, что ранее завершилось отменой электрокроссовера Q8 E-Tron и закрытием завода в Брюсселе. И несмотря на определенный спад продаж, на фоне задержки с популярностью на рынке новых продуктов Audi, таких как A5, Q5 и A6, в Ингольштадте строят новые амбициозные проекты. Среди них, уже в 2026 году на повестке дня три важные новые модели, которые очерчивают будущую стратегию бренда.
- Q7 следующего поколения, который должен сохранить свои двигатели внутреннего сгорания.
- Первый в истории компании Q9, который будет иметь бензиновые силовые агрегаты, и, вероятно, будет оснащен дизелем в Европе.
- Новый электромобиль начального уровня.
Что касается нового транспорта на электричестве: это будет "доступный" электрический городской автомобиль, по классу ниже Q4 e-tron. В компании обещают современную, полностью электрическую реинкарнацию A2.
Помимо новых моделей, Audi также готовит производные RS для существующих автомобилей. Пока компания не уточнила, какие из них появятся в 2026 году, впрочем, обозреватели предполагают, что речь идет о RS5.
Audi исключила четырехцилиндровые модели RS, а рядный пятицилиндровый двигатель приближается к завершению производства, следующий RS5, вероятно, будет оснащен V-6
