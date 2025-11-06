Президентка Мексики подала заяву в поліцію через приставання чоловіка на вулиці

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум звернулася до поліції після того, як чоловік обмацав її під час прогулянки в центрі Мехіко. Вона назвала це злочином і заявила, що зробила це, аби подати приклад усім жінкам країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

Інцидент стався у вівторок, коли Шейнбаум спілкувалася з людьми в історичному центрі столиці. На відео, яке швидко поширилося в соцмережах, видно, як чоловік наблизився до президентки, намагався її поцілувати та поклав руки їй на груди.

Поліція затримала 33-річного Уріеля Ріверу Мартінеса, якого впізнали на відео. За словами президентки, чоловік був у стані сильного алкогольного сп’яніння та того ж дня підходив до інших жінок.

Під час щоденної пресконференції у середу Шейнбаум сказала, що подала офіційну заяву до поліції. Вона наголосила, що сексуальні домагання є злочином у Мехіко, й підкреслила важливість того, щоб жінки не боялися звертатися до правоохоронців.

"Нам потрібно зробити це видимим і сказати "ні", тверде "ні", - сказала пані Шейнбаум. - Особистий простір жінок не повинен порушуватися. Як нам це вирішити? За допомогою інформаційних кампаній, через школи, тому що це також стосується навчання чоловіків. І ми повинні переконатися, що коли жінки подають скарги, до них ставляться серйозно, а не витрачають цілий день, що відбиває у них бажання повідомляти про порушення".

Шейнбаум зазначила, що інцидент не змінить її стиль роботи: вона не планує обмежувати контакти з громадянами чи посилювати заходи безпеки. "Що стосується моєї безпеки - ми не збираємося змінювати себе. Ми не можемо бути далеко від людей", - сказала президентка.

Клаудія Шейнбаум стала першою жінкою-президентом Мексики. Її рішення публічно заявити про домагання отримало широкий відгук у суспільстві, порушивши тему безпеки та прав жінок у країні.

Нагадаємо

У Мехіко чоловік намагався обійняти та поцілувати президентку Клаудію Шейнбаум під час її розмови з людьми на вулиці. Інцидент викликав дискусію про рівень безпеки та сексуальні домагання, з якими стикаються жінки в Мексиці.