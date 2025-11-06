Президентка Мексики подала заяву в поліцію через приставання чоловіка на вулиці

ukenru
Ексклюзив
08:00 • 16357 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
07:22 • 18110 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 27908 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 43262 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 34914 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 30362 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 45668 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 46077 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 12:20 • 23894 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
5 листопада, 11:19 • 23793 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
Трамп анонсував можливий план ядерного роззброєння за участю США, Китаю та росії6 листопада, 00:18 • 10411 перегляди
У фінській школі українську ученицю змусили співати “Калинку”6 листопада, 01:33 • 20972 перегляди
Депутатів від німецької ультраправої AfD підозрюють у систематичній передачі військових таємниць рф6 листопада, 02:21 • 10377 перегляди
Вчені з Університету Кельна виявили "багатообіцяюче" антитіло проти ВІЛ6 листопада, 02:50 • 13293 перегляди
Британська армія оголосила про першу поставку бронемашин Ajax - із запізненням на вісім років6 листопада, 03:32 • 11641 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto09:50 • 1686 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Ексклюзив
08:00 • 16344 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 45659 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 46071 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto5 листопада, 11:38 • 46715 перегляди
Дональд Трамп
Блогери
Джон Гілі
Олександр Більчук
Федір Веніславський
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Німеччина
Одеська область
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto07:34 • 6060 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 19059 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 21086 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 38033 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 42387 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Мі-8
The Washington Post

Президентка Мексики подала заяву в поліцію через приставання чоловіка на вулиці

Київ • УНН

 • 960 перегляди

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум звернулася до поліції після того, як чоловік обмацав її під час прогулянки в центрі Мехіко. Вона назвала це злочином, щоб подати приклад усім жінкам країни.

Президентка Мексики подала заяву в поліцію через приставання чоловіка на вулиці

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум звернулася до поліції після того, як чоловік обмацав її під час прогулянки в центрі Мехіко. Вона назвала це злочином і заявила, що зробила це, аби подати приклад усім жінкам країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

Інцидент стався у вівторок, коли Шейнбаум спілкувалася з людьми в історичному центрі столиці. На відео, яке швидко поширилося в соцмережах, видно, як чоловік наблизився до президентки, намагався її поцілувати та поклав руки їй на груди.

Поліція затримала 33-річного Уріеля Ріверу Мартінеса, якого впізнали на відео. За словами президентки, чоловік був у стані сильного алкогольного сп’яніння та того ж дня підходив до інших жінок.

Під час щоденної пресконференції у середу Шейнбаум сказала, що подала офіційну заяву до поліції. Вона наголосила, що сексуальні домагання є злочином у Мехіко, й підкреслила важливість того, щоб жінки не боялися звертатися до правоохоронців.

"Нам потрібно зробити це видимим і сказати "ні", тверде "ні", - сказала пані Шейнбаум. - Особистий простір жінок не повинен порушуватися. Як нам це вирішити? За допомогою інформаційних кампаній, через школи, тому що це також стосується навчання чоловіків. І ми повинні переконатися, що коли жінки подають скарги, до них ставляться серйозно, а не витрачають цілий день, що відбиває у них бажання повідомляти про порушення".

Шейнбаум зазначила, що інцидент не змінить її стиль роботи: вона не планує обмежувати контакти з громадянами чи посилювати заходи безпеки. "Що стосується моєї безпеки - ми не збираємося змінювати себе. Ми не можемо бути далеко від людей", - сказала президентка.

Клаудія Шейнбаум стала першою жінкою-президентом Мексики. Її рішення публічно заявити про домагання отримало широкий відгук у суспільстві, порушивши тему безпеки та прав жінок у країні.

Нагадаємо

У Мехіко чоловік намагався обійняти та поцілувати президентку Клаудію Шейнбаум під час її розмови з людьми на вулиці. Інцидент викликав дискусію про рівень безпеки та сексуальні домагання, з якими стикаються жінки в Мексиці.

Алла Кіосак

Соціальна мережа
Мехіко
The New York Times
Мексика