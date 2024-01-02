Генсек Ради Європи назвала російські ракетні удари по Україні воєнними злочинами
Київ • УНН
Марія Пейчинович-Бурич розкритикувала напади росії на Україну, назвавши їх воєнними злочинами.
Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила чергову масовану атаку росії на Україну, яка відбулася вранці 2 січня. Про це йдеться на її сторінці у соцмережі Х, передає УНН.
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Безперервні атаки росії проти України є неприйнятними. Навмисні обстріли цивільних осіб або цивільних об'єктів є воєнними злочинами і серйозними порушеннями міжнародного права Ради Європи
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав до рішучих міжнародних дій, включаючи прискорення поставок засобів протиповітряної оборони та використання заморожених російських активів, після смертоносної атаки росії на цивільні об'єкти.
Нагадаємо
Російські війська сьогодні повторили масовану атаку на Україну, як було 29 грудня. Уночі знищено 35 з 35 "шахедів", а згодом - 10 з 10 ракет "Кинджал", 59 з 70 крилатих ракет та 3 з трьох "Калібрів".
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