Усиление украинской ПВО и подготовка соглашения о гарантиях безопасности: Зеленский поговорил с Шольцом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом - речь шла об усилении украинской системы ПВО, а также о подготовке соглашения между Украиной и ФРГ о гарантиях безопасности, передает УНН.

"Подробно обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, в частности усиление украинской системы ПВО, а также артиллерии и бронетехники. Уделили внимание вопросам начала фактического переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС. Отметил важную роль Германии в этом и акцентировал на необходимости дальнейшей поддержки Украины", - сообщил Зеленский.

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Также, по словам Главы государства, обсудили вопросы обеспечения макрофинансовой помощи Украине со стороны Евросоюза.

"Отдельно обсудили вопросы подготовки соглашения между Украиной и ФРГ о гарантиях безопасности и меры двустороннего политического диалога в ближайшей перспективе", - добавил Президент.

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Кроме того, Зеленский поблагодарил за личные усилия во всесторонней долговременной поддержке Украины со стороны ФРГ, увеличении оборонной помощи нашему государству на текущий год до 8 млрд евро, а также недавнее решение о передаче Украине шести вертолетов Sea King Mk41.