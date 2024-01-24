Усиление украинской ПВО и подготовка соглашения о гарантиях безопасности: Зеленский поговорил с Шольцом
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили усиление системы противовоздушной обороны Украины. Также были обсуждены договоренности между Украиной и Германией относительно гарантий безопасности.
Ракетный удар по Горняку: двое погибших, и восемь раненых, включая подростка
В результате ракетного обстрела российскими оккупантами города Горняк Донецкой области два человека погибли и восемь получили ранения. Среди раненых - 16-летний парень в критическом состоянии.
россия стирает все украинское: в ПАСЕ состоялись слушания по уничтожению национальной идентичности во время войны
Член постоянной делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук заявила, что в ПАСЕ обсудили дальнейшие шаги на пути к сохранению культурного наследия и идентичности во время войны.
Чиновник "Киевавтодор" нанес ущерб бюджету на более 600 тыс гривен
Руководителя структурного подразделения "Киевавтодора" подозревают в злоупотреблении служебным положением, что привело к потере государственным бюджетом 600 тыс. грн. Это произошло из-за завышения стоимости подрядного проекта транспортной развязки в Оболонском районе Киева.
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
По мнению эксперта, в Украине так построено законодательство, что всегда можно найти лазейку, чтобы сознательное злоупотребление расценили просто как техническую ошибку, которая будет стоить предприятию "бешеных денег".
После рекордной жары в Колумбии вспыхнул ряд лесных пожаров: 582 муниципалитета страны в состоянии красной тревоги
Из-за рекордной жары, вызванной явлением Эль-Ниньо, Колумбия борется с 21 активным лесным пожаром. Около 900 населенных пунктов по всей Колумбии находятся в зоне риска, а 582 муниципалитета объявлены в состоянии красной тревоги.
"Тем, кто подарил стране 2023 год и дарит каждый день 24-го": украинцы определили лучшие марку и почтовый блок прошлого года
Марка, посвященная погибшим защитникам Украины, под названием "Вечная память", была признана лучшей маркой прошлого года. Кроме того, наибольшей популярностью среди украинцев пользовался почтовый блок с изображением украинских колядок в Киево-Печерской лавре.
Херсон под российским обстрелом: в городе раздаются взрывы
российские оккупационные войска обстреливают Херсон. Несколько взрывов прогремели в Днепровском районе города
Некачественное проектирование: в КГГА назвали предварительные причины деформации тоннеля "синей ветки" метро
Деформация тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" в Киеве была вызвана некачественным проектированием и строительными работами, согласно предварительным выводам.
Сотрудничество с Holtec поможет Украине экспортировать ядерные технологии - Президент "Энергоатома"
НАЭК "Энергоатом" создает в Украине хаб ядерных технологий, который будет производить оборудование для малых модульных реакторов и сможет экспортировать эти технологии на международный рынок. Этот шаг будет способствовать послевоенному восстановлению Украины и повышению конкурентоспособности украинской ядерной отрасли.