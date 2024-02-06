Шольц и Атталь спорят о торговом соглашении между ЕС и МЕРКОСУР

В понедельник канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Франции Габриэль Атталь спорили о заключении торгового соглашения ЕС с южноамериканским блоком МЕРКОСУР. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Детали

В понедельник на пресс-конференции в Берлине Габриэль Атталь и Олаф Шольц дискутировали о перспективах торгового соглашения между ЕС и МЕРКОСУР.

Шольц выступил за скорейшее заключение соглашения с МЕРКОСУР, подчеркивая его важную геостратегическую роль и возможность создания необходимого рынка сбыта для немецкого экспорта, особенно в условиях рецессии.

Я считаю, что мы все согласны с тем, что нам нужны такие соглашения, потому что они играют важную геостратегическую роль - отметил канцлер Германии Олаф Шольц.

Атталь, в стране которого разворачиваются бурные сельскохозяйственные протесты, заявил, что пока отсутствуют необходимые "условия" для подписания соглашения с МЕРКОСУР.

Мы согласны не соглашаться - заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

По словам представителей МЕРКОСУР, соглашение может быть заключено в конце месяца, но французская оппозиция ставит под сомнение этот график.

Добавим

Соглашение, над которым ведутся переговоры практически 25 лет, откроет протекционистский рынок МЕРКОСУР для европейского экспорта, в частности автомобилей и машин. Оно создаст важный рынок сбыта для экспортно ориентированной экономики Германии. Одновременно соглашение позволит южноамериканским странам экспортировать в Европу больше продуктов, таких как говядина и вино, вызывая сильное сопротивление со стороны французских фермеров.

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