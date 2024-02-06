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"Розрахунок путіна не спрацює": канцлер ФРН Шольц на зустрічі з прем’єр-міністром Франції наголосив про підтримку України

"Розрахунок путіна не спрацює": канцлер ФРН Шольц на зустрічі з прем’єр-міністром Франції наголосив про підтримку України

Київ • УНН

 • 29709 перегляди

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь під час зустрічі в Берліні наголосили на подальшій підтримці України проти російської агресії.

Лідери урядів провідних країн Європи закликали до більшої підтримки України, зауваживши про роль Вашингтону, на тлі політичних суперечок серед політичних партій США.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Voice of America і Tagesspiegel.

Деталі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і новий прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь наголосили на важливості співпраці між двома країнами на тлі нинішніх викликів.

Під час зустрічі політиків 5 лютого у Берліні, обговорювались спільні проекти зброї та питання військової допомоги Україні.

Я дуже виступаю за те, щоб США і Європа і всі країни Європи зробили такий внесок, щоб надії російського президента пересидіти, не здійснилися. Це дуже очевидно: він сподівається, що настане час, і ми не захочемо продовжувати. А сигнал США і Європи в його бік має бути такий: це не спрацює

- сказав Олаф Шольц.

Прем’єр-міністр Франції підтвердив, що уряд Франції підтримує необхідність збройної допомоги для оборони України від російської агресії.

Ми далі будемо підтримувати Україну. Ми будемо робити внесок фінансовими інвестиціями і військово-технічними засобами, щоб допомогти українцям. Є питання щодо обсягів. Є питання також щодо типу озброєнь, що надаються для допомоги українцям

 - сказав Ґабріель Атталь.

Атталь згадав, що Франція вже підтвердила поставку крилатих ракет Scalp. Tagesspiegel нагадує, що минулого місяця Україна отримала 78 гаубиць типу "Цезар". Окрім 40 крилатих ракет "Scalp", ідеться також про сотні ракет класу "повітря-поверхня" A2SM.

З боку Німеччини, поки залишається відкритим питання поставок ракет Taurus. Втім німецькі ЗМІ зауважують, що за обсягами поставок Німеччина є одним з найважливіших постачальників допомоги для України.

Доповнення

Слід зазначити, що минулого тижня, на саміті в Брюсселі, Шольц закликав партнерів з ЄС надати більше військової допомоги Україні. Заклик був спрямований насамперед до економічно сильних країн, таких як Італія, Іспанія та Франція. 9 лютого канцлер Німеччини має бути у Вашингтоні, де очікують, що він закликатиме американських політиків розблокувати рішення про допомогу США Україні.

Нагадаємо

Законопроект про фінансування України та Ізраїлю залишається під загрозою провалу через республіканські міжусобиці у США.

Адміністрація Байдена має намір накласти вето на законопроект, підтриманий республіканцями, який передбачає виділення 14 мільярдів доларів допомоги лише Ізраїлю, вилучивши Україну з цього пакету.

Ти часом, Україна розраховує, що ЄС у найкоротший термін збільшить постачання артилерійських снарядів. Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив на пресконференції з португальським колегою Жуау Гомешем Кравіньйо, який перебуває з візитом в Україні.

Продовження воєнного стану схвалив парламент06.02.24, 13:21 • 23651 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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