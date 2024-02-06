Продовження воєнного стану схвалив парламент
Київ • УНН
Парламент схвалив продовження воєнного стану в Україні до 13 травня 2024 року.
Верховна Рада затвердила указ Президента про продовження дії воєнного стану - до 13 травня 2024 року, повідомили у депутатському корпусі, пише УНН.
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"Парламент затвердив Указ Президента (#10456) про продовження дії воєнного стану. За - 335. З 14 лютого 2023 року на 90 днів. Відповідно до 13 травня 2024 року. Це було вже десяте голосування Ради за воєнний стан. Далі підписання Президентом", - написав у Telegram нардеп Ярослав Железняк.
Це ж повідомив і нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.
Продовження воєнного стану та мобілізації пройшло парламентський комітет - нардеп06.02.24, 10:29 • 25930 переглядiв