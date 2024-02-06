Продление военного положения одобрил парламент

Верховная Рада утвердила указ Президента о продлении действия военного положения - до 13 мая 2024 года, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.

Детали

"Парламент утвердил Указ Президента (#10456) о продолжении действия военного положения. За - 335. С 14 февраля 2023 года на 90 дней. Согласно 13 мая 2024 года. Это было уже десятое голосование Совета за военное положение. Далее подписание Президентом", – написал в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

Это же сообщил и нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Продление военного положения и мобилизации прошло парламентский комитет - нардеп