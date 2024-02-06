Продление военного положения и мобилизации прошло парламентский комитет - нардеп

Профильный парламентский комитет поддержал утверждение Верховной Радой президентских указов о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации - до 13 мая, сообщил во вторник народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Комитет по вопросам обороны поддержал утверждение парламентом указов (10457 и 10456) о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации. За 18 и 20 - решение принято единогласно. С 14 февраля 2023 года на 90 дней. В соответствии с 13 мая 2024 года - написал Железняк в Telegram.

По его словам, дальше для продолжения надо одобрение парламента.

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