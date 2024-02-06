Продление военного положения и мобилизации прошло парламентский комитет - нардеп
Украинский парламентский комитет поддержал продление военного положения и всеобщей мобилизации.
Украинские военные укрепляют оборону северной границы: Наев рассказал о состоянии работ
Украинские военные продолжают обустраивать оборонительные рубежи и минировать территории на севере: на прошлой неделе было установлено более 3 500 противотанковых мин и вырыто 5 000 окопов вблизи российской границы.
С-400 в москве: "АТЕШ" обнаружил дислокацию дивизиона ПВО в столице рф
Украинские партизаны во время разведки обнаружили зенитно-ракетные комплексы С-400, развернутые в тимирязевском районе москвы.
СБУ разоблачила бывших и нынешних сотрудников украинских спецслужб, входивших в агентурную сеть фсб
Служба безопасности Украины сообщила о нейтрализации агентурной сети фсб, в которую входили бывшие сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины и внешней разведки, а также региональный сотрудник СБУ.
Гуменюк объяснила, что означает пауза между массированными атаками на юге
Общая пауза, которую враг выдерживает между массированными ракетными ударами, уже достаточно мощная и может свидетельствовать о подготовке к следующим атакам.
Страны "Группы семи" планируют ужесточить правила импорта российской нефти
Страны G7 ужесточат правила ограничения цен на импорт российской нефти, требуя от импортеров предоставлять подтверждение по каждому отдельному грузу, что он соответствует ценовым ограничениям, а не на период действия контрактов на транспортировку.
МАГАТЭ: некоторые сотрудники ЗАЭС отказываются от контрактов с "росатомом"
Около 100 украинских работников Запорожской атомной электростанции, оккупированной россией, отказались подписывать контракты с российской атомной компанией "росатом".
Администрация Байдена намерена наложить вето на законопроект, который позволит оказать помощь только Израилю
Администрация Байдена намерена наложить вето на законопроект, поддержанный республиканцами, который предусматривает выделение 14 миллиардов долларов помощи только Израилю, изъяв Украину из этого пакета.
ЕС планирует начать выплаты из пакета помощи Украине в 50 млрд евро в марте - фон дер Ляйен
Европейская комиссия планирует начать выплаты из пакета помощи в 50 миллиардов евро, одобренного для Украины, в марте.
Трамп заявил, что хочет немедленно провести дебаты с Байденом
Трамп хочет немедленных дебатов с президентом Байденом, чтобы обсудить политику, которая может принести пользу стране.