Продовження воєнного стану та мобілізації пройшло парламентський комітет - нардеп

Профільний парламентський комітет підтримав затвердження Верховною Радою президентських указів про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації - до 13 травня, повідомив у вівторок народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.

Комітет з питань оборони підтримав затвердження парламентом указів (10457 та 10456) про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. За 18 та 20 - рішення ухвалено одноголосно. З 14 лютого 2023 року на 90 днів. Відповідно до 13 травня 2024 року