Зеленський вніс у Раду законопроєкти щодо продовження воєнного стану і мобілізації

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді продовжити на 90 діб воєнний стан та проведення загальної мобілізації. Про це йдеться у законопроєктах №10457 і №10456 , зареєстрованих у Раді 5 лютого, передає УНН.

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У документах пропонується продовжити воєнний стан з 14 лютого на 90 діб.

Законопроєкт №10457 передбачає затвердження указу Президента від 5 лютого "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", згідно з яким строк проведення загальної мобілізації продовжується з 14 лютого 2024 року на 90 діб.

Законопроєкт № 10456 передбачає затвердження указу голови держави від 5 лютого "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", згідно з яким строк дії воєнного стану продовжується з 14 лютого 2024 року на 90 діб.