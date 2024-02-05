Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
Киев • УНН
Президент Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней с 14 февраля.
Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде продлить на 90 суток военное положение и проведение всеобщей мобилизации. Об этом говорится в законопроектах №10457 и №10456, зарегистрированных в Раде 5 февраля, передает УНН.
Детали
В документах предлагается продлить военное положение с 14 февраля на 90 суток.
Законопроект №10457 предусматривает утверждение указа Президента от 5 февраля "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", согласно которому срок проведения всеобщей мобилизации продлевается с 14 февраля 2024 года на 90 суток.
Законопроект № 10456 предусматривает утверждение указа главы государства от 5 февраля "О продлении срока действия военного положения в Украине", согласно которому срок действия военного положения продлевается с 14 февраля 2024 года на 90 суток.
Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
Президент Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней с 14 февраля.
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