Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде продлить на 90 суток военное положение и проведение всеобщей мобилизации. Об этом говорится в законопроектах №10457 и №10456, зарегистрированных в Раде 5 февраля, передает УНН.

Детали

В документах предлагается продлить военное положение с 14 февраля на 90 суток.

Законопроект №10457 предусматривает утверждение указа Президента от 5 февраля "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", согласно которому срок проведения всеобщей мобилизации продлевается с 14 февраля 2024 года на 90 суток.

Законопроект № 10456 предусматривает утверждение указа главы государства от 5 февраля "О продлении срока действия военного положения в Украине", согласно которому срок действия военного положения продлевается с 14 февраля 2024 года на 90 суток.