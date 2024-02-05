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Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 08:23  •  28980 просмотра

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Президент Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней с 14 февраля.

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде продлить на 90 суток военное положение и проведение всеобщей мобилизации. Об этом говорится в законопроектах №10457 и №10456, зарегистрированных в Раде 5 февраля, передает УНН.

Детали

В документах предлагается продлить военное положение с 14 февраля на 90 суток. 

Законопроект №10457 предусматривает утверждение указа Президента от 5 февраля "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", согласно которому срок проведения всеобщей мобилизации продлевается с 14 февраля 2024 года на 90 суток.

Законопроект № 10456 предусматривает утверждение указа главы государства от 5 февраля "О продлении срока действия военного положения в Украине", согласно которому срок действия военного положения продлевается с 14 февраля 2024 года на 90 суток.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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