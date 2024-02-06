"Напруга дуже висока": через внутрішньо-політичну боротьбу законопроект щодо фінансування для України залишається на межі провалу

Законопроєкт на суму 118 мільярдів доларів, який включає в себе радикальні зміни в системі надання притулку і механізм закриття кордону в США було опубліковано після кількох місяців переговорів між політичними партіями. Втім після закритої зустрічі сенаторів-республіканців у понеділок увечері, з’ясувалося, що республіканці, можуть заблокувати проект закону у середу, 07 лютого.

Про це передає УНН із посиланням на Washington Post.

Деталі

Двопартійний пакет прикордонних реформ і фінансування для України та Ізраїлю опинився на межі провалу напочатку цього тижня, після того, як спікер Палати представників назвав його "мертвим", колишній президент Дональд Трамп звернувся з контраргументами до головного переговірника за угодою від Республіканської партії, а керівництво республіканців заявило що, швидше за все, проголосує проти продовження розгляду законопроекту на цьому тижні.

Після закритої зустрічі сенаторів-республіканців у понеділок увечері головний парламентер за угодою від Республіканської партії сенатор Джеймс Ланкфорд (Оклахма) заявив, що, на його думку, республіканці, найімовірніше, об'єднаються, щоб заблокувати закон у середу - і що він сам може навіть проголосувати проти нього.

Разом з тим, деякі сенатори-республіканці, в тому числі Ленкфорд, заявили, що на конференції обговорюється питання про те, чи візьмуть вони більше часу на розгляд поправок до законопроекту.

Стрімке падіння підтримки в Сенаті відображає перевернуту політику щодо угоди про кордон серед республіканців, яка почалася кілька тижнів тому, коли Трамп почав її критикувати. – пише Washington Post.

Є критика зі сторони групи захисту прав іммігрантів і біженців. Наприклад, у Amnesty International USA розкритикували закон як такий, що містить "найбільш крайні антиіммігрантські пропозиції, які ця країна бачила за 100 років".

Спікер Палати представників Майк Джонсон (Республіканська партія, штат Луїзіана) та його керівна команда спочатку вимагали, щоб ухвалені Палатою представників прикордонні реформи були прив'язані до фінансування України. Але наразі вони виклали свої претензії у спільній заяві, - буцімто законодавство "не здатне" забезпечити безпеку кордону і сприятиме зростанню нелегальної імміграції.

Будь-який розгляд цього сенатського законопроекту в його нинішньому вигляді є марною тратою часу. Він МЕРТВИЙ після прибуття до Палати представників. Ми закликаємо Сенат США відхилити його - написали вони.

З іншої сторони, лідер сенатської меншості Мітч Макконнелл (республіканець, штат Кентуккі) 5 лютого підтримав двопартійний законопроєкт, що фінансуватиме прикордонну безпеку та військову допомогу Україні та Ізраїлю. Макконнелл намагається знайти спосіб переконати своїх членів проголосувати за допомогу Україні та Ізраїлю.

Мої колеги знають мою позицію - сказав Макконнелл раніше в понеділок.

Вони знають так само, як і я, що противники Америки в Москві, Пекіні і Тегерані працюють разом, щоб підірвати нас. Але вони усвідомлюють, що нарешті настав час для Сенату відповісти силою – додав він.

Сенатор Берні Сандерс (I-Vt.) виступив із заявою, в якій ідеться про те, що Сполученим Штатам не слід виділяти ще один "долар" на війну Ізраїлю в секторі Гази, але незрозуміло, чи проголосує він проти всього пакета, зауважує видання.

Українські військові зміцнюють оборону північного кордону: Наєв розповів про стан робіт

У понеділок законопроект вже викликав розбіжності та чвари серед республіканських штабістів. Зустріч республіканських співробітників зі зв'язків із громадськістю стала суперечливою після того, як співробітник сенатора Майк Лі поскаржився співробітнику Ленкфорда на те, що він почувається зрадженим. За словами двох помічників республіканців, інша зустріч співробітників республіканського штабу переросла в крики і звинувачення в укладенні угоди.

Напруга навколо дуже висока. Цей законопроект нікуди не дінеться. На жаль, він лише розколює республіканців і відправляє Ленкфорда на острів, на який він не заслуговує - сказав один з помічників республіканців у Сенаті.

Доповнення

Законопроект потребує 60 голосів для подолання першого процедурного голосування, яке згідно з інформацією лідера більшості в Сенаті від демократів Чака Шумер, відбудеться в середу.

Цього тижня Палата представників має проголосувати за окремий законопроект про додаткову допомогу Ізраїлю на суму 17,6 мільярдів доларів, що має на меті чинити тиск на Сенат, щоб він скоротив більший пакет.

У понеділок Білий дім опублікував заяву, в якій йдеться про те, що президент Байден накладе вето на цей закон, якщо він потрапить до нього на стіл.

Нагадаємо

Трамп заявив, що хоче негайно провести дебати з Байденом. На думку чинного президента, Трампу більш нема чим зайнятися.

Британське вантажне судно атакували в Червоному морі