"Напряжение очень высокое": из-за внутриполитической борьбы законопроект о финансировании для Украины остается на грани провала

Законопроект на сумму 118 миллиардов долларов, который включает в себя радикальные изменения в системе предоставления убежища и механизм закрытия границы в США был опубликован после нескольких месяцев переговоров между политическими партиями. Впрочем после закрытой встречи сенаторов-республиканцев в понедельник вечером, выяснилось, что республиканцы, могут заблокировать проект закона в среду, 07 февраля.

Об этом передает УНН с ссылкой на Washington Post.

Детали

Двухпартийный пакет пограничных реформ и финансирования для Украины и Израиля оказался на грани провала в начале этой недели, после того, как спикер Палаты представителей назвал его "мертвым", бывший президент Дональд Трамп обратился с контраргументами к главному переговорщику по соглашению от Республиканской партии, а руководство республиканцев заявило что, скорее всего, проголосует против продолжения рассмотрения законопроекта на этой неделе.

После закрытой встречи сенаторов-республиканцев в понедельник вечером главный переговорщик по соглашению от Республиканской партии сенатор Джеймс Ланкфорд (Оклахма) заявил, что, по его мнению, республиканцы, скорее всего, объединятся, чтобы заблокировать закон в среду - и что он сам может даже проголосовать против него.

Вместе с тем, некоторые сенаторы-республиканцы, в том числе Лэнкфорд, заявили, что на конференции обсуждается вопрос о том, возьмут ли они больше времени на рассмотрение поправок к законопроекту.

Стремительное падение поддержки в Сенате отражает перевернутую политику в отношении соглашения о границе среди республиканцев, которая началась несколько недель назад, когда Трамп начал ее критиковать. - пишет Washington Post.

Есть критика со стороны группы защиты прав иммигрантов и беженцев. Например, в Amnesty International USA раскритиковали закон как содержащий "самые крайние антииммигрантские предложения, которые эта страна видела за 100 лет".

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (Республиканская партия, штат Луизиана) и его руководящая команда сначала требовали, чтобы принятые Палатой представителей пограничные реформы были привязаны к финансированию Украины. Но сейчас они изложили свои претензии в совместном заявлении, - якобы законодательство "не способно" обеспечить безопасность границы и будет способствовать росту нелегальной иммиграции.

Любое рассмотрение этого сенатского законопроекта в его нынешнем виде является пустой тратой времени. Он МЕРТВЫЙ по прибытии в Палату представителей. Мы призываем Сенат США отклонить его - написали они.

С другой стороны, лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл (республиканец, штат Кентукки) 5 февраля поддержал двухпартийный законопроект, который будет финансировать пограничную безопасность и военную помощь Украине и Израилю. Макконнелл пытается найти способ убедить своих членов проголосовать за помощь Украине и Израилю.

"Мои коллеги знают мою позицию - сказал Макконнелл ранее в понедельник.

Они знают так же, как и я, что противники Америки в Москве, Пекине и Тегеране работают вместе, чтобы подорвать нас. Но они осознают, что наконец-то пришло время для Сената ответить силой - добавил он.

Сенатор Берни Сандерс (I-Vt.) выступил с заявлением, в котором говорится о том, что Соединенным Штатам не следует выделять еще один "доллар" на войну Израиля в секторе Газа, но непонятно, проголосует ли он против всего пакета, отмечает издание.

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В понедельник законопроект уже вызвал разногласия и распри среди республиканских штабистов. Встреча республиканских сотрудников по связям с общественностью стала противоречивой после того, как сотрудник сенатора Майк Ли пожаловался сотруднику Ленкфорда на то, что он чувствует себя преданным. По словам двух помощников республиканцев, другая встреча сотрудников республиканского штаба переросла в крики и обвинения в заключении сделки.

Напряжение вокруг очень высокое. Этот законопроект никуда не денется. К сожалению, он лишь раскалывает республиканцев и отправляет Лэнкфорда на остров, которого он не заслуживает - сказал один из помощников республиканцев в Сенате.

Дополнение

Законопроект требует 60 голосов для преодоления первого процедурного голосования, которое согласно информации лидера большинства в Сенате от демократов Чака Шумера, состоится в среду.

На этой неделе Палата представителей должна проголосовать за отдельный законопроект о дополнительной помощи Израилю на сумму 17,6 миллиардов долларов, что имеет целью оказать давление на Сенат, чтобы он сократил больший пакет.

В понедельник Белый дом опубликовал заявление, в котором говорится о том, что президент Байден наложит вето на этот закон, если он попадет к нему на стол.

Напомним,

Трамп заявил, что хочет немедленно провести дебаты с Байденом. По мнению действующего президента, Трампу больше нечем заняться.

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