Украинские военные укрепляют оборону северной границы: Наев рассказал о состоянии работ

За прошедшую неделю у границы с рф на севере было уложено более 3.5 тысяч противотанковых мин и прорыто 5 тысяч траншей. О результатах работы по установлению оборонительных рубежей рассказал командующий Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет УНН.

Детали

По словам Наева, в Северной операционной зоне ежедневно продолжаются работы по оборудованию оборонительных рубежей и минированию местности.

Этим занимаются Силы обороны и областные ОВА. Вооруженные силы оборудуют полевую фортификацию, а ОВА обустраивают бетонные сооружения и выполняют другие задачи.

Все это делается для того, чтобы укрепить наши оборонительные способности.

Стоит отметить, что на присутствующий личный состав все рубежи подготовлены. Также осуществляются мероприятия по подготовке для будущих сил, которые поступят в случае роста угрозы, кроме этого полевая фортификация переделывается на долговременную с помощью бетона - заявил Наев.

Как сообщается, в течение недели уложено более 3.5 тысяч противотанковых мин, прорыто 4.5 километров противотанкового рва и 5 тысяч траншей.

На оборонительных позициях уже установлено около 25 бетонных огневых сооружений.

Дополнение

российские диверсионно-разведывательные группы постоянно пытаются прорвать границу Украины, действуя в приграничье Сумской, Черниговской и в Богодуховском районе Харьковской области. Но украинским бойцам удается проводить противодиверсионные мероприятия.