Українські військові зміцнюють оборону північного кордону: Наєв розповів про стан робіт

За минулой тиждень біля кордону з рф на півночі було укладено понад 3.5 тисяч протитанкових мін та прорито 5 тисяч траншей. Про результати роботи зі встановлення оборонних рубежів розповів командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише УНН.

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За словами Наєва, у Північній операційній зоні щодня тривають роботи з обладнання оборонних рубежів та мінування місцевості.

Цим займаються Сили оборони та обласні ОВА. Збройні сили обладнують польову фортифікацію, а ОВА облаштовують бетонні споруди та виконують інші завдання.

Все це робиться для того, щоб зміцнити наші оборонні спроможності.

Варто зазначити, що на присутній особовий склад усі рубежі підготовлені. Також здійснюються заходи з підготовки для майбутніх сил, які надійдуть у разі зростання загрози, крім цього польова фортифікація переробляється на довготривалу за допомогою бетону