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Українські військові зміцнюють оборону північного кордону: Наєв розповів про стан робіт

Українські військові зміцнюють оборону північного кордону: Наєв розповів про стан робіт

Київ • УНН

 • 22923 перегляди

Українські військові продовжують облаштовувати оборонні рубежі та мінувати території на півночі: минулого тижня було встановлено понад 3 500 протитанкових мін та вирито 5 000 окопів поблизу російського кордону.

За минулой тиждень біля кордону з рф на півночі було укладено понад 3.5 тисяч протитанкових мін та прорито 5 тисяч траншей. Про результати роботи зі встановлення оборонних рубежів розповів командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише УНН.

Деталі

За словами Наєва, у Північній операційній зоні щодня тривають роботи з обладнання оборонних рубежів та  мінування місцевості.

Цим займаються Сили оборони та обласні ОВА. Збройні сили обладнують польову фортифікацію, а ОВА облаштовують бетонні споруди та виконують інші завдання.

Все це робиться для того, щоб зміцнити наші оборонні спроможності.

Варто зазначити, що на присутній особовий склад усі рубежі підготовлені. Також здійснюються заходи з підготовки для майбутніх сил, які надійдуть у разі зростання загрози, крім цього польова фортифікація переробляється на довготривалу за допомогою бетону

- заявив Наєв.

Як повідомляється, протягом тижня укладено понад 3.5 тисяч протитанкових мін, прорито 4.5 кілометрів протитанкового рову та 5 тисяч траншей.

На оборонних позиціях вже встановлено близько 25 бетонних вогневих споруд.

Доповнення

російські диверсійно-розвідувальні групи постійно намагаються прорвати кордон України, діючи у прикордонні Сумської, Чернігівської та у Богодухівському районі Харківської області. Але українським бійцям вдається проводити протидиверсійні заходи. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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