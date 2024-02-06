Британское грузовое судно атаковали в Красном море

Британское грузовое судно подверглось атаке в Красном море, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Корабль подвергся атаке к западу от Ходейды в Йемене сразу после полуночи во вторник.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение, но Associated Press сообщает, что подозреваются повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном в Йемене.

В UKMTO заявили, что капитан корабля "знал о небольшом судне левым бортом" до того, как по кораблю был выпущен снаряд.

Никто из экипажа не пострадал, а окна мостика судна получили небольшие повреждения.

Судно было признано безопасным для продолжения пути.

Фирма морской безопасности Ambrey идентифицировала судно как грузовое судно под флагом Барбадоса, принадлежащее британской компании, заявив, что оно получило физические повреждения от беспилотного летательного аппарата (БПЛА) во время плавания на юго-восток через Красное море.

Дополнение

В понедельник министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил Палате общин, что Великобритания без колебаний снова отреагирует "в целях самообороны" на атаки хуситов в Йемене.

Он проинформировал членов парламента после того, как Великобритания и США приняли участие в совместных авиаударах по объектам хуситов в субботу.

Нападения в Красном море нарушили глобальное судоходство, заставив компании переориентироваться на более длительные и дорогие рейсы вокруг юга Африки, одновременно разжигая опасения, что война между Израилем и ХАМАС может распространиться и дестабилизировать весь Ближний Восток.