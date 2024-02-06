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Британське вантажне судно атакували в Червоному морі

Британське вантажне судно атакували в Червоному морі

Київ • УНН

 • 28463 перегляди

Британське вантажне судно було атаковане безпілотним літальним апаратом у Червоному морі поблизу Ємену, екіпаж не постраждав.

Британське вантажне судно зазнало атаки в Червоному морі, повідомило Управління морських торгових операцій Великобританії (UKMTO), пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Корабель зазнав атаки на захід від Ходейди в Ємені відразу після опівночі у вівторок.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за напад, але Associated Press повідомляє, що підозрюються повстанці-хусити, що підтримуються Іраном в Ємені.

В UKMTO заявили, що капітан корабля "знав про невелике судно лівим бортом" до того, як по кораблю був випущений снаряд.

Ніхто з екіпажу не постраждав, а вікна містка судна зазнали невеликих пошкоджень.

Судно було визнано безпечним для продовження шляху.

Фірма морської безпеки Ambrey ідентифікувала судно як вантажне судно під прапором Барбадоса, що належить британській компанії, заявивши, що воно зазнало фізичних ушкоджень від безпілотного літального апарату (БПЛА) під час плавання на південний схід через Червоне море.

Доповнення

У понеділок міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив Палаті громад, що Велика Британія без вагань знову відреагує "з метою самооборони" на атаки хуситів у Ємені.

Він поінформував членів парламенту після того, як Велика Британія та США взяли участь у спільних авіаударах щодо об'єктів хуситів у суботу.

Напади в Червоному морі порушили глобальне судноплавство, змусивши компанії переорієнтуватися на більш тривалі та дорогі рейси навколо півдня Африки, одночасно розпалюючи побоювання, що війна між Ізраїлем та ХАМАС може поширитися та дестабілізувати весь Близький Схід.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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