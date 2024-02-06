Україна очікує від ЄС якнайшвидшого збільшення поставок артилерійських снарядів - Кулеба

Україна розраховує, що ЄС у найкоротший термін збільшить постачання артилерійських снарядів. Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив на пресконференції з португальським колегою Жуау Гомешем Кравіньйо, який перебуває з візитом в Україні, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу відомства.

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Глава МЗС зазначив, що допоки триває війна, Україна потребуватиме нарощування обсягів допомоги та забезпечення регулярності поставок.

Дипломати обговорили подальшу військову допомогу Україні як на двосторонній основі, так і через механізми ЄС.

Зокрема ми проговорили шляхи, яким чином Європейський Союз може збільшити постачання артилерійських снарядів до України в необхідній кількості. Є конкретне розуміння, що і як потрібно робити. Ми вітаємо активну позицію Євросоюзу в пошуку цих рішень і маємо щиру надію, що вони увінчаються успіхом. Одразу можу сказати, що українські солдати на передовій чекають на це рішення і будуть вдячні кожній європейській країні, яка посприяє тому, щоб якнайбільше артилерійських снарядів у найкоротший термін потрапили до України