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Україна очікує від ЄС якнайшвидшого збільшення поставок артилерійських снарядів - Кулеба

Україна очікує від ЄС якнайшвидшого збільшення поставок артилерійських снарядів - Кулеба

Київ • УНН

 • 22118 перегляди

Голова МЗС заявив, що Україна розраховує, що ЄС у найкоротший термін збільшить постачання артилерійських снарядів.

Україна розраховує, що ЄС у найкоротший термін збільшить постачання артилерійських снарядів. Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив на пресконференції з португальським колегою Жуау Гомешем Кравіньйо, який перебуває з візитом в Україні, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу відомства.

Деталі

Глава МЗС зазначив, що допоки триває війна, Україна потребуватиме нарощування обсягів допомоги та забезпечення регулярності поставок.

Дипломати обговорили подальшу військову допомогу Україні як на двосторонній основі, так і через механізми ЄС.

Зокрема ми проговорили шляхи, яким чином Європейський Союз може збільшити постачання артилерійських снарядів до України в необхідній кількості. Є конкретне розуміння, що і як потрібно робити. Ми вітаємо активну позицію Євросоюзу в пошуку цих рішень і маємо щиру надію, що вони увінчаються успіхом. Одразу можу сказати, що українські солдати на передовій чекають на це рішення і будуть вдячні кожній європейській країні, яка посприяє тому, щоб якнайбільше артилерійських снарядів у найкоротший термін потрапили до України

- наголосив Дмитро Кулеба.

Дипломати також домовилися продовжити тісну співпрацю з реалізації української Формули миру, зокрема, залучення до неї нових учасників з Африки та Латинської Америки.

Кулеба також висловив вдячність Португалії за виділення 5 млн євро на ініціативу "Зерно з України".

До березня ЄС передасть Україні 52% з обіцяного мільйона снарядів03.02.24, 01:28 • 100810 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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