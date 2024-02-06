Украина ожидает от ЕС скорейшего увеличения поставок артиллерийских снарядов - Кулеба

Украина рассчитывает, что ЕС в кратчайшие сроки увеличит поставки артиллерийских снарядов. Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил на пресс-конференции с португальским коллегой Жуау Гомешем Кравиньйо, который находится с визитом в Украине, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Глава МИД отметил, что пока идет война, Украина будет нуждаться в наращивании объемов помощи и обеспечении регулярности поставок.

Дипломаты обсудили дальнейшую военную помощь Украине как на двусторонней основе, так и через механизмы ЕС.

В частности мы проговорили пути, каким образом Европейский Союз может увеличить поставки артиллерийских снарядов в Украину в необходимом количестве. Есть конкретное понимание, что и как нужно делать. Мы приветствуем активную позицию Евросоюза в поиске этих решений и искренне надеемся, что они увенчаются успехом. Сразу могу сказать, что украинские солдаты на передовой ждут этого решения и будут благодарны каждой европейской стране, которая поспособствует тому, чтобы как можно больше артиллерийских снарядов в кратчайшие сроки попали в Украину - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Дипломаты также договорились продолжить тесное сотрудничество по реализации украинской Формулы мира, в частности, привлечение к ней новых участников из Африки и Латинской Америки.

Кулеба также выразил благодарность Португалии за выделение 5 млн евро на инициативу "Зерно из Украины".

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