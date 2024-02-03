До марта ЕС передаст Украине 52% из обещанного миллиона снарядов

Европейский Союз до марта передаст Украине половину из обещанного миллиона артиллерийских снарядов. Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в пятницу, 2 февраля, передает УНН.

Детали

В марте 2023 года ЕС и его государства-члены обязались поставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов в течение одного года. Судя по информации, которую мы получили на данный момент, к марту мы доставим 524 тысяч снарядов, что составляет 52% от запланированного показателя говорится в заявлении, опубликованном на сайте Дипломатической службы ЕС.

Боррель подчеркнул, что в Украине на линии фронта идет ожесточенный бой и украинским воинам срочно нужно больше боеприпасов.

Мы также с самого начала знали, что цель, поставленная в прошлом году, была очень амбициозной отметил Боррель.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что причинами задержки являются мировая нехватка боеприпасов, узкие места в цепочке поставок, ограниченные запасы и необходимое время для новых инвестиций.

Он также сообщил о дополнительных поставках боеприпасов, которые должны передать Украине до конца года.

Эта работа еще продолжается. По информации, полученной от наших стран-членов, до конца года Украине будет передано дополнительно 631 000 снарядов. Это означает, что до конца 2024 года мы поставим более миллиона снарядов сказал Боррель.

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