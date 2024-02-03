До марта ЕС передаст Украине 52% из обещанного миллиона снарядов

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  178553 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  205754 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  177744 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  177725 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  171775 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  148376 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  154776 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  169530 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170298 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Новости по теме

До марта ЕС передаст Украине 52% из обещанного миллиона снарядов

По словам Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля, до марта ЕС поставит Украине 52% из обещанного миллиона артиллерийских снарядов.

Война •   •  5997 просмотра
До марта ЕС передаст Украине 52% из обещанного миллиона снарядов

Антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование относительно гибели двух французов на Херсонщине

Французская антитеррористическая прокуратура начала расследование гибели двух французских граждан, которые погибли в результате удара российского беспилотника в Херсонской области Украины.

Война •   •  5669 просмотра
Антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование относительно гибели двух французов на Херсонщине

Байден и глава Пентагона сделали заявления относительно ударов США по Ираку и Сирии

Вооруженные силы США нанесли удары по семи целям в Ираке и Сирии, которые использовались поддерживаемыми Ираном боевиками, в ответ на ракетный обстрел в Ираке, в результате которого погибли трое американских военнослужащих.

Война •   •  7072 просмотра
Байден и глава Пентагона сделали заявления относительно ударов США по Ираку и Сирии

ПЦУ изъяла из числа святых Александра Невского

Синод Православной Церкви Украины решил изъять святого князя Александра Невского из церковного календаря и вместо него чествовать другого Александра 23 ноября, поскольку Александр Невский сейчас в Украине воспринимается как фигура российской пропаганды, а не историческая фигура.

Общество •   •  9204 просмотра
ПЦУ изъяла из числа святых Александра Невского

Квентин Тарантино пригласил Брэда Питта сыграть в своем последнем фильме - The Hollywood Reporter

Брэд Питт может сыграть главную роль в предстоящем фильме Квентина Тарантино "Кинокритик", который, как сообщается, станет 10-м и последним фильмом Тарантино.

Культура •   •  5589 просмотра
Квентин Тарантино пригласил Брэда Питта сыграть в своем последнем фильме - The Hollywood Reporter

Ермак встретился с Боргом: о чем говорил глава ОП с главой ОБСЕ

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с Действующим председателем ОБСЕ Яном Боргом (Мальта) и поблагодарил его за поддержку Украины со стороны его страны, призвав ОБСЕ сосредоточиться на возвращении детей, незаконно депортированных россией.

Политика •   •  8757 просмотра
Ермак встретился с Боргом: о чем говорил глава ОП с главой ОБСЕ

США нанесли авиаудары по Ираку и Сирии, использовав 125 ракет

В ответ на удар беспилотника по американской базе в Иордании американские военные нанесли авиаудары с использованием более 125 ракет по более чем 85 связанным с Ираном целям в Ираке и Сирии, включая командные центры, склады вооружений и логистические центры.

Война •   •  10985 просмотра
США нанесли авиаудары по Ираку и Сирии, использовав 125 ракет

Сумщина: армейцы рф более тридцати раз ударили по пограничникам

Российские войска 33 раза обстреляли из различных видов оружия девять громад вдоль границы Сумской области 2 февраля, вызвав 102 взрыва.

Война •   •  11359 просмотра
Сумщина: армейцы рф более тридцати раз ударили по пограничникам

В России заявили о сбитии беспилотника под Воронежем

Россия утверждает, что ее противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник под Воронежем, о жертвах и повреждениях не сообщается.

Война •   •  11777 просмотра
В России заявили о сбитии беспилотника под Воронежем

Болгария начала отправку сотни бронетранспортеров для Украины

Болгария начала транспортировку 100 подаренных бронетранспортеров в Украину, чтобы помочь ей защититься от российского вторжения.

Война •   •  12390 просмотра
Болгария начала отправку сотни бронетранспортеров для Украины