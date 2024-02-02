Тысячи снарядов к гранатометам: Литва передала Украине новую партию военной помощи

В рамках нового пакета военной помощи Литва передала Украине партию боеприпасов к гранатометам Carl-Gustaf. Об этом сообщает Министерство обороны Литвы, передает УНН.

Детали

2 февраля литовская армия перевезла и передала украинской армии тысячи боеприпасов к гранатометам Carl-Gustaf и системы дистанционного подрыва RISE-1 - резюмировали в ведомстве.

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас подчеркнул, что поддержка Украины это инвестиция в безопасность Литвы. Также по его словам, часть последней поддержки Вильнюс сосредотачивает на украинской коалиции по разминированию.

Справочно

RISE-1 - это литовская интеллектуальная система дистанционного инициирования взрыва, созданная для применения военными. Ее основная функция заключается в том, чтобы безопасно и своевременно инициировать подключенный электронный детонатор с помощью беспроводных сигналов.

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Система поддерживает до пятидесяти инициаторов на широкой территории, обеспечивая пользователям гибкость в ситуативных потребностях. Компоненты системы легкие и компактные. Заявляется, что система RISE-1 также обладает высокой устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы.

Напомним

Украина и Литва договорились сотрудничать в военно-технических проектах, сосредоточившись на таких сферах, как беспилотники, радиоэлектронная борьба и кибербезопасность.