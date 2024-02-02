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Тисячі снарядів до гранатометів: Литва передала Україні нову партію військової допомоги

Тисячі снарядів до гранатометів: Литва передала Україні нову партію військової допомоги

Київ • УНН

 • 23155 перегляди

В рамках нового пакету військової допомоги Литва передала українській армії тисячі боєприпасів до гранатометів Carl-Gustaf та системи дистанційного підриву RISE-1

В рамках нового пакету військової допомоги Литва передала Україні партію боєприпасів до гранатометів Carl-Gustaf. Про це повідомляє Міністерство оборони Литви, передає УНН.

Деталі 

2 лютого литовська армія перевезла та передала українській армії тисячі боєприпасів до гранатометів Carl-Gustaf та системи дистанційного підриву RISE-1

- резюмували у відомстві.

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас підкреслив, що підтримка Україн це інвестиція у безпеку Литви. Також за його словами,  частину останньої підтримки Вільнюс зосереджує на українській коаліції з розмінування.

Довідково

RISE–1 – це литовська інтелектуальна система дистанційного ініціювання вибуху, створена для застосування військовими. Її основна функція полягає в тому, щоб безпечно і своєчасно ініціювати підключений електронний детонатор за допомогою бездротових сигналів.

Бронемашини, снаряди та ракети для ППО: Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України31.01.24, 13:03 • 24989 переглядiв

Система підтримує до п’ятдесяти ініціаторів на широкій території, забезпечуючи користувачам гнучкість у ситуативних потребах. Компоненти системи легкі та компактні. Заявляється, що система RISE-1 також має високу стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо

Україна та Литва домовилися співпрацювати у військово-технічних проєктах, зосередившись на таких сферах, як безпілотники, радіоелектронна боротьба та кібербезпека.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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