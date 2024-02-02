Тисячі снарядів до гранатометів: Литва передала Україні нову партію військової допомоги
Київ • УНН
В рамках нового пакету військової допомоги Литва передала українській армії тисячі боєприпасів до гранатометів Carl-Gustaf та системи дистанційного підриву RISE-1
В рамках нового пакету військової допомоги Литва передала Україні партію боєприпасів до гранатометів Carl-Gustaf. Про це повідомляє Міністерство оборони Литви, передає УНН.
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2 лютого литовська армія перевезла та передала українській армії тисячі боєприпасів до гранатометів Carl-Gustaf та системи дистанційного підриву RISE-1
Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас підкреслив, що підтримка Україн це інвестиція у безпеку Литви. Також за його словами, частину останньої підтримки Вільнюс зосереджує на українській коаліції з розмінування.
Довідково
RISE–1 – це литовська інтелектуальна система дистанційного ініціювання вибуху, створена для застосування військовими. Її основна функція полягає в тому, щоб безпечно і своєчасно ініціювати підключений електронний детонатор за допомогою бездротових сигналів.
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Система підтримує до п’ятдесяти ініціаторів на широкій території, забезпечуючи користувачам гнучкість у ситуативних потребах. Компоненти системи легкі та компактні. Заявляється, що система RISE-1 також має високу стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.
Нагадаємо
Україна та Литва домовилися співпрацювати у військово-технічних проєктах, зосередившись на таких сферах, як безпілотники, радіоелектронна боротьба та кібербезпека.