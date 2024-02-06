"Росчет путина не сработает": канцлер ФРГ Шольц на встрече с премьер-министром Франции подчеркнул о поддержке Украины

Лидеры правительств ведущих стран Европы призвали к большей поддержке Украины, отметив о роли Вашингтона, на фоне политических споров среди политических партий США.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Voice of America и Tagesspiegel.

Детали

Канцлер Германии Олаф Шольц и новый премьер-министр Франции Габриэль Атталь отметили важность сотрудничества между двумя странами на фоне нынешних вызовов.

Во время встречи политиков 5 февраля в Берлине, обсуждались совместные проекты оружия и вопросы военной помощи Украине.

Я очень выступаю за то, чтобы США и Европа и все страны Европы сделали такой вклад, чтобы надежды российского президента пересидеть, не осуществились. Это очень очевидно: он надеется, что наступит время, и мы не захотим продолжать. А сигнал США и Европы в его сторону должен быть такой: это не сработает - сказал Олаф Шольц.

Премьер-министр Франции подтвердил, что правительство Франции поддерживает необходимость вооруженной помощи для обороны Украины от российской агрессии.

Мы дальше будем поддерживать Украину. Мы будем делать вклад финансовыми инвестициями и военно-техническими средствами, чтобы помочь украинцам. Есть вопрос относительно объемов. Есть вопрос также относительно типа вооружений, предоставляемых для помощи украинцам - сказал Габриэль Атталь.

Атталь упомянул, что Франция уже подтвердила поставку крылатых ракет Scalp. Tagesspiegel напоминает, что в прошлом месяце Украина получила 78 гаубиц типа "Цезарь". Кроме 40 крылатых ракет "Scalp", речь идет также о сотнях ракет класса "воздух-поверхность" A2SM.

Со стороны Германии, пока остается открытым вопрос поставок ракет Taurus. Впрочем немецкие СМИ отмечают, что по объемам поставок Германия является одним из важнейших поставщиков помощи для Украины.

Дополнение

Следует отметить, что на прошлой неделе, на саммите в Брюсселе, Шольц призвал партнеров по ЕС предоставить больше военной помощи Украине. Призыв был направлен прежде всего к экономически сильным странам, таким как Италия, Испания и Франция. 9 февраля канцлер Германии должен быть в Вашингтоне, где ожидается, что он будет призывать американских политиков разблокировать решение о помощи США Украине.

Напомним,

Законопроект о финансировании Украины и Израиля остается под угрозой провала из-за республиканских междоусобиц в США.

Администрация Байдена намерена наложить вето на законопроект, поддержанный республиканцами, который предусматривает выделение 14 миллиардов долларов помощи только Израилю, изъяв Украину из этого пакета.

Тем временем, Украина рассчитывает, что ЕС в кратчайшие сроки увеличит поставки артиллерийских снарядов. Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил на пресс-конференции с португальским коллегой Жуау Гомешем Кравиньйо, который находится с визитом в Украине.

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