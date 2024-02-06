"Росчет путина не сработает": канцлер ФРГ Шольц на встрече с премьер-министром Франции подчеркнул о поддержке Украины

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
  •  78849 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  133623 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  151347 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  142641 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  151713 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  258053 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  347055 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  332380 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  291131 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  282461 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

"Росчет путина не сработает": канцлер ФРГ Шольц на встрече с премьер-министром Франции подчеркнул о поддержке Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Франции Габриэль Атталь во время встречи в Берлине отметили дальнейшую поддержку Украины против российской агрессии.

Война •   •  16493 просмотра
"Росчет путина не сработает": канцлер ФРГ Шольц на встрече с премьер-министром Франции подчеркнул о поддержке Украины

"россия должна заплатить за нанесенный ущерб": Кулеба обсудил с главой МИД Португалии использование замороженных российских активов

Украина ожидает, что ЕС примет решение об использовании доходов от замороженных российских активов для компенсации ущерба, нанесенного российским вторжением.

Война •   •  14485 просмотра
"россия должна заплатить за нанесенный ущерб": Кулеба обсудил с главой МИД Португалии использование замороженных российских активов

Продление военного положения одобрил парламент

Парламент одобрил продление военного положения в Украине до 13 мая 2024 года.

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Продление военного положения одобрил парламент

Сунак заявил, что рак у короля Чарльза ІІІ "обнаружен рано"

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что находится в "регулярном контакте" с королем Чарльзом III после того, как узнал о диагнозе рака у монарха, и был благодарен, что болезнь была обнаружена на ранней стадии.

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Сунак заявил, что рак у короля Чарльза ІІІ "обнаружен рано"

Армия рф ударила "шахедом" по Марганцу на Днепропетровщине: два человека ранены

Два человека получили ранения в результате атаки российского беспилотника-камикадзе на Марганец в Днепропетровской области.

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Армия рф ударила "шахедом" по Марганцу на Днепропетровщине: два человека ранены

Украина ожидает от ЕС скорейшего увеличения поставок артиллерийских снарядов - Кулеба

Глава МИД заявил, что Украина рассчитывает, что ЕС в кратчайшие сроки увеличит поставки артиллерийских снарядов.

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Украина ожидает от ЕС скорейшего увеличения поставок артиллерийских снарядов - Кулеба

С начала полномасштабного вторжения Украина вывела из строя треть черноморского флота рф - СтратКом

С начала российского вторжения в Украину Силы обороны вывели из строя 24 российских корабля, 1 подводную лодку, что вывело из строя более трети Черноморского флота россии, согласно украинским военным отчетам.

Война •   •  18532 просмотра
С начала полномасштабного вторжения Украина вывела из строя треть черноморского флота рф - СтратКом

Ткань возрастом 6 тыс. лет впервые в Украине представили в музее на Черкасщине. Вот почему это важно

Ткань возрастом 6 тыс. лет впервые в Украине представили в музее в Черкасской области

Культура •   •  18618 просмотра
Ткань возрастом 6 тыс. лет впервые в Украине представили в музее на Черкасщине. Вот почему это важно

россияне распространяют фейк о том, что Ощадбанк блокирует карты за неявку в ТЦК - Центр противодействия дезинформации

российские пропагандисты активно распространяют фейковые сообщения о том, что "Ощадбанк" блокирует карты за неявку по повестке, но в банке это опровергают.

Общество •   •  19600 просмотра
россияне распространяют фейк о том, что Ощадбанк блокирует карты за неявку в ТЦК - Центр противодействия дезинформации

В приложении "Дія" не планируется выдача повесток и проведение выборов.

Вице-премьер-министр объявил, что приложение "Дія" не планирует выдавать повестки или проводить выборы, а в феврале откроет свой код для большей прозрачности.

Политика •   •  16825 просмотра
В приложении "Дія" не планируется выдача повесток и проведение выборов.