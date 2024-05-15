Франція запровадила надзвичайний стан у своїй заморській території — Новій Каледонії
Київ • УНН
Франція оголосила надзвичайний стан у Новій Каледонії на тлі насильства через реформу виборчого законодавства.
Увечері, 15 травня, прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь оголосив про запровадження надзвичайного стану в Новій Каледонії – французькій заморській території в Тихому океані, де в останні дні спалахнуло насильство. Про це пише BFMTV, передає УНН.
Деталі
У зв'язку з оголошенням надзвичайного стану в Новій Каледонії розгорнуть військовий контингент для гарантування безпеки портів і аеропорту, а також заборонять соціальну мережу TikTok.
Верховний комісар Нової Каледонії Луї Ле Франк, який попросив підкріплення армії для захисту аеропорту Нумеа, також оголосив комендантську годину на території.
Уранці 16 травня відбудеться наступне засідання міжвідомчої групи, на якому головуватиме президент Франції Емманюель Макрон. У зв'язку із ситуацією в Новій Каледонії він відклав запланований візит.
Контекст
З понеділка в Новій Каледонії, яка давно прагне незалежності, почалися протести проти конституційної реформи виборчого права – вона дозволить голосувати на місцевих виборах жителям, які прожили на території 10 років.
У сутичках щонайменше троє людей було вбито та ще четверо, зокрема жандарми, отримали серйозні поранення. Усього ж кількість поранених перевищує 300.
2021 року Нова Каледонія на референдумі переважною більшістю голосів проголосувала за відмову від незалежності від Франції.
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