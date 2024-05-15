Франція передасть Україні нову партію ракет класу "земля-повітря" типу Aster
Київ • УНН
Франція поставить Україні нову партію зенітно-ракетних комплексів Aster для забезпечення безперервної роботи системи протиповітряної оборони SAMP-T.
Франція поставить Україні нову партію ракет Aster класу "земля-повітря", щоб SAMP-T продовжувала працювати, заявив міністр збройних сил Себастьян Лекорню на Національних зборах, пише УНН з посиланням на Le Monde.
Я щойно підписав другу партію ракет Aster, щоб SAMP-T (система середньої дальності/земля-повітря)... продовжувала працювати
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