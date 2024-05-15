Франция передаст Украине новую партию ракет класса "земля-воздух" типа Aster

Франция поставит Украине новую партию ракет Aster класса "земля-воздух", чтобы SAMP-T продолжала работать, заявил министр вооруженных сил Себастьян Лекорню на Национальном собрании, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

Я только что подписал вторую партию ракет Aster, чтобы SAMP-T (система средней дальности/земля-воздух)... продолжала работать - объяснил министр.

Напомним

Украина просит разрешения Белого дома на использование предоставленного США оружия для нанесения ударов по российским военным объектам на территории россии с целью противодействия российскому наступлению в Харьковской области.