Франция ввела чрезвычайное положение в своей заморской территории - Новой Каледонии

Вечером, 15 мая, премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о введении чрезвычайного положения в Новой Каледонии - французской заморской территории в Тихом океане, где в последние дни вспыхнуло насилие. Об этом пишет BFMTV, передает УНН.

Детали

В связи с объявлением чрезвычайного положения в Новой Каледонии развернут военный контингент для обеспечения безопасности портов и аэропорта, а также запретят социальную сеть TikTok.

Верховный комиссар Новой Каледонии Луи Ле Франк, который попросил подкрепление армии для защиты аэропорта Нумеа, также объявил комендантский час на территории.

Утром 16 мая состоится следующее заседание межведомственной группы, на котором будет председательствовать президент Франции Эмманюэль Макрон. В связи с ситуацией в Новой Каледонии он отложил запланированный визит.

Контекст

С понедельника в Новой Каледонии, которая давно стремится к независимости, начались протесты против конституционной реформы избирательного права - она позволит голосовать на местных выборах жителям, которые прожили на территории 10 лет.

В столкновениях по меньшей мере три человека были убиты и еще четверо, в том числе жандармы, получили серьезные ранения. Всего же количество раненых превышает 300.

В 2021 году Новая Каледония на референдуме подавляющим большинством голосов проголосовала за отказ от независимости от Франции.

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