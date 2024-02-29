Прем'єр Франції вважає росію загрозою і підтримує заяву Макрона про відправку французької армії в Україну

Франція може відправити в Україну військовослужбовців для роботи на системах ППО, навчання української армії чи захисту окремих ділянок кордонів. Про це заявив французький прем'єр-міністр Габріель Атталь, відповідаючи на запитання членів Сенату, передає УНН з посиланням на Publicsenat.

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Відповідаючи в Сенаті на запитання про слова Еммануеля Макрона про відправку військових в Україну, прем'єр висловив упевненість, що ніхто із сенаторів не може змиритися з перспективою перемоги рф. А також підкреслив зміну позиції росії по відношенню до Франції.

Її позиція стала жорсткішою в контексті цього конфлікту, але також щодо нас, Франції та її союзників. З множенням неправдивої інформації, щоб сп'янити нас або кібератаками. Реальність така, що росія становить пряму і безпосередню загрозу для Франції у всіх відношеннях. Я переконаний, що ніхто тут не може прийняти перспективу перемоги росії у цій війні, тому що за Україною стоїмо ми