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The Guardian

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Прем'єр Франції вважає росію загрозою і підтримує заяву Макрона про відправку французької армії в Україну

Київ • УНН

 • 25119 перегляди

Франція може направити військовослужбовців в Україну для тренування українських сил або допомоги в захисті кордонів, при цьому французькі солдати не братмуть участі у прямих бойових діях.

Прем'єр Франції вважає росію загрозою і підтримує заяву Макрона про відправку французької армії в Україну

Франція може відправити в Україну військовослужбовців для роботи на системах ППО, навчання української армії чи захисту окремих ділянок кордонів. Про це заявив французький прем'єр-міністр Габріель Атталь, відповідаючи на запитання членів Сенату, передає УНН з посиланням на Publicsenat.

Деталі

Відповідаючи в Сенаті на запитання про слова Еммануеля Макрона про відправку військових в Україну, прем'єр висловив упевненість, що ніхто із сенаторів не може змиритися з перспективою перемоги рф. А також підкреслив зміну позиції росії по відношенню до Франції.

Її позиція стала жорсткішою в контексті цього конфлікту, але також щодо нас, Франції та її союзників. З множенням неправдивої інформації, щоб сп'янити нас або кібератаками. Реальність така, що росія становить пряму і безпосередню загрозу для Франції у всіх відношеннях. Я переконаний, що ніхто тут не може прийняти перспективу перемоги росії у цій війні, тому що за Україною стоїмо ми

- сказав Габріель Атталь.

Однак він пом'якшив слова президента, підкресливши, що французькі солдати не мають безпосередньо брати участь у бойових діях, але можуть проводити навчання українських солдат, проводячи тренувальні місії.

Коли ми говоримо про французьких солдатів, ми також можемо говорити про солдатів, які беруть участь у навчаннях, протиповітряній обороні або обороні певних ділянок кордонів

- сказав він.

Він також нагадав, що конференція по Україні, яка зібрала 27 країн-членів ЄС, дійшла висновку, що необхідно йти далі щодо можливостей поставок військової техніки в Україну.

Контекст

Заява Еммануеля Макрона про те, що не можна виключати введення західних військ в Україну, продовжують викликати реакцію у самій Франції та в інших країнах. Зокрема, її прокоментував президент України Володимир Зеленський, який очікує, що президент Франції під час свого візиту до Києва представить деталі нових ідей щодо зміцнення України.

Нідерланди після заяв Франції не виключили можливість відправки військ до України29.02.24, 10:03 • 27236 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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