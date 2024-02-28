Зеленський відреагував на заяву Макрона, що не можна виключати відправку західних військ в Україну
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський очікує, що президент Франції Макрон під час свого візиту до Києва представить деталі нових ідей щодо зміцнення України.
Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від президента Франції Еммануеля Макрона деталі нових ідей щодо посилення України, коли прибуде в Київ. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою, коментуючи заяву Макрона про те, що не можна виключати відправку західних сил в Україну, передає кореспондент УНН.
Деталі
На запитання чи йде зараз дискусія на заході щодо можливості відправлення західних військ в Україну, Зеленський відповів: "Я не був на тому саміті ( в Парижі – ред.) Він (Макрон – ред.) сказав, що він поговорить про певні нові ідеї, яким чином посилити Україну. Він сказав, що поділиться зі мною інформацією коли прибуде в Україну. Він тут буде в середині березня".
Зеленський зазначив, що з радістю відповість на подібні питання, коли поговорить на цю тему з Макроном, адже буде "глибоко в деталях".
Найважливіше, що потрібно зробити – це коли ми ділимося різними ініціативами, то всі вони як 1-й, 2-й, 3-й, 4-й крок. Перший крок – це захистити та залишитися сильними. Я думаю це важливо, тому що зараз в нас є запитання щодо пакетів допомоги з нашими європейськими партнерами та США…Станом на зараз дуже важливо бути сильними, тому що зараз у нас немає альтернативи. Всі з нас зараз мають справу з кілером. Гітлер 2 частина, якщо говорити про Netflix. Але це реальне життя, небезпечне. Борони Боже, щоб ви таке побачили
Президент додав, що якщо будь-які ініціативи посилюють Україну, то вони хороші для всього світу.
Доповнення
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що немає конкретних планів відправити західні сили в Україну, але цього не можна виключати.
25 лютого Зеленський заявляв, що Україна не веде перемовини з партнерами про застосування їхніх армій у війні на території України.