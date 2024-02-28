Зеленський відреагував на заяву Макрона, що не можна виключати відправку західних військ в Україну 

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від президента Франції Еммануеля Макрона деталі нових ідей щодо посилення України, коли прибуде в Київ. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою, коментуючи заяву Макрона про те, що не можна виключати відправку західних сил в Україну, передає кореспондент УНН.

Деталі

На запитання чи йде зараз дискусія на заході щодо можливості відправлення західних військ в Україну, Зеленський відповів: "Я не був на тому саміті ( в Парижі – ред.) Він (Макрон – ред.) сказав, що він поговорить про певні нові ідеї, яким чином посилити Україну. Він сказав, що поділиться зі мною інформацією коли прибуде в Україну. Він тут буде в середині березня".

Зеленський зазначив, що з радістю відповість на подібні питання, коли поговорить на цю тему з Макроном, адже буде "глибоко в деталях".

Найважливіше, що потрібно зробити – це коли ми ділимося різними ініціативами, то всі вони як 1-й, 2-й, 3-й, 4-й крок. Перший крок – це захистити та залишитися сильними. Я думаю це важливо, тому що зараз в нас є запитання щодо пакетів допомоги з нашими європейськими партнерами та США…Станом на зараз дуже важливо бути сильними, тому що зараз у нас немає альтернативи. Всі з нас зараз мають справу з кілером. Гітлер 2 частина, якщо говорити про Netflix. Але це реальне життя, небезпечне. Борони Боже, щоб ви таке побачили